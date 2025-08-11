경제콘서트

미국 동전에 등장한 한국계 여성 [이슈클릭]

입력 2025.08.11 (18:20) 수정 2025.08.11 (18:28)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

쌀값 오름세에 ‘양곡 대여’ 첫 시행

쌀값 오름세에 ‘양곡 대여’ 첫 시행
40도 폭염에…아프간 택시 기사가 설치한 ‘이것’ [이슈클릭]

40도 폭염에…아프간 택시 기사가 설치한 ‘이것’ [이슈클릭]

다음
'이슈 클릭'입니다.

오늘부터 유통되는 미국의 25센트 동전입니다.

뒷면엔, 휠체어에 앉아 연설 중인 젊은 단발머리 여성이 새겨져 있는데요.

사상 처음으로 미국 화폐에 등장한 한국계 인물, 스테이시 박 밀번입니다.

[스테이시 박 밀번 : "제 이름은 스테이시 밀번입니다. 정치학을 공부하고 있으며, 사회 정의 문제에 항상 관심이 많았습니다."]

1987년 서울 출생으로 한국 이름은 박지혜 씨.

주한 미군 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어났는데요.

그녀는 선천성 근이영양증을 앓던 중증 지체장애인이었습니다.

하지만 10대 시절부터 장애인 권리 증진을 위해 투쟁하며 인권운동가로 살아왔는데요.

스무 살이던 2007년엔 공립 고교 교육과정에 장애인 역사를 포함하는 노스캐롤라이나 주법 제정에 핵심적인 역할을 하며 전국에 알려졌습니다.

미 조폐국은 "밀번은 리더이자 비전자로, 장애인 정의를 위한 열정적인 활동가였다"라고 평가했는데요.

이번 동전은 사회 발전에 기여한 여성 선구자 스무 명을 기념해 동전 뒷면에 새기는 미 조폐국 캠페인의 일환으로 제작됐습니다.

33년이란 짧은 생을 살고 떠난 그녀를 기념한 이번 동전에는 '장애인의 정의'라는 문구와 밀번의 이름이 함께 새겨져 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 미국 동전에 등장한 한국계 여성 [이슈클릭]
    • 입력 2025-08-11 18:20:28
    • 수정2025-08-11 18:28:08
    경제콘서트
'이슈 클릭'입니다.

오늘부터 유통되는 미국의 25센트 동전입니다.

뒷면엔, 휠체어에 앉아 연설 중인 젊은 단발머리 여성이 새겨져 있는데요.

사상 처음으로 미국 화폐에 등장한 한국계 인물, 스테이시 박 밀번입니다.

[스테이시 박 밀번 : "제 이름은 스테이시 밀번입니다. 정치학을 공부하고 있으며, 사회 정의 문제에 항상 관심이 많았습니다."]

1987년 서울 출생으로 한국 이름은 박지혜 씨.

주한 미군 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어났는데요.

그녀는 선천성 근이영양증을 앓던 중증 지체장애인이었습니다.

하지만 10대 시절부터 장애인 권리 증진을 위해 투쟁하며 인권운동가로 살아왔는데요.

스무 살이던 2007년엔 공립 고교 교육과정에 장애인 역사를 포함하는 노스캐롤라이나 주법 제정에 핵심적인 역할을 하며 전국에 알려졌습니다.

미 조폐국은 "밀번은 리더이자 비전자로, 장애인 정의를 위한 열정적인 활동가였다"라고 평가했는데요.

이번 동전은 사회 발전에 기여한 여성 선구자 스무 명을 기념해 동전 뒷면에 새기는 미 조폐국 캠페인의 일환으로 제작됐습니다.

33년이란 짧은 생을 살고 떠난 그녀를 기념한 이번 동전에는 '장애인의 정의'라는 문구와 밀번의 이름이 함께 새겨져 있습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함
대통령실 “8.15 측근 사면은 <br>없다…야당 훨씬 많다”

대통령실 “8.15 측근 사면은 없다…야당 훨씬 많다”
[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.