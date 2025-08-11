광복절 서울 도심서 수만명 집회·행사…교통혼잡 예상

8·15일 광복절에 서울 도심에서 대규모 집회와 행사가 열려 교통 혼잡이 예상됩니다.



서울경찰청은 세종대로 등에서 수만 명이 참석하는 대규모 광복절 행사와 집회가 예정돼 도심권 일부 도로가 통제된다고 오늘(11일) 밝혔습니다.



광화문 교차로에서 세종대왕 동상 구간은 어제(10일)부터 오는 16일 저녁 8시까지 하위 2개 차로만 이용할 수 있습니다.



내일 새벽 0시부터 16일 오전 9시까지는 광화문 교차로부터 세종대왕 동상까지 편도 전 차로가 통제되고, 반대편 차로를 남북 가변차로로 운영합니다.



광복절 당일인 15일 오전 6시부터 자정까지 18시간 동안은 정부서울청사 교차로에서 광화문 교차로를 거쳐 세종대로 사거리까지 양방향 전 차로가 통제됩니다.



보수단체인 '천만인운동본부'는 15일 오후 서울역에서 집회를 열고 한국은행 앞 교차로를 거쳐 종로3가까지 행진합니다.



이어 진보 성향의 '8·15범시민대회 추진위원회'가 숭례문에서 집회한 뒤 안국역 방면으로 행진해 도심 곳곳에서 차량 정체가 예상됩니다.



경찰은 집회와 행진 구간 주변에 교통경찰 350여 명을 배치해 차량 우회 등 교통 관리를 할 계획입니다.



경찰 관계자는 "도심권 주요 도로의 차량 정체가 예상되니 가급적 지하철을 이용하고 부득이 차량을 이용할 경우 교통 정보 등을 미리 확인해달라"고 당부했습니다.



집회 시간과 장소 등 자세한 교통상황은 서울경찰청 교통정보 안내 전화(☎ 02-700-5000), 교통정보센터 홈페이지(www.spatic.go.kr), 카카오톡(서울경찰교통정보)을 통해 확인할 수 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



