국가유산청 “광화문 담벼락 낙서 제거 완료”

오늘(11일) 아침 발생한 광화문 담벼락 낙서에 대한 제거 작업이 완료됐습니다.



국가유산청은 경복궁 광화문 석축 낙서 지우기 작업을 완료했으며 앞으로 기상 상황 등을 고려해 일주일 정도 관리·감독할 예정이라고 밝혔습니다.



국가유산청에 따르면 오늘 아침 8시 10분쯤 한 70대 남성이 서울 종로구 경복궁 광화문 석축에 낙서하던 중 현장에서 경찰에 체포됐습니다.



이 남성은 담벼락에 “국민과 세계인에 드리는 글, 트럼프 대통령”이라고 쓰던 중 경복궁 근무자에게 발견돼 경찰로 넘겨졌습니다.



‘문화유산 보존과 활용에 관한 법’에 따르면 낙서 행위자에게 원상 복구 명령을 내릴 수 있으며, 복구에 필요한 비용을 청구할 수 있습니다.



[사진 출처 : 국가유산청 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!