국제

日규슈 기록적인 비…구마모토현 ‘최고 수준’ 대피령

입력 2025.08.11 (18:49) 수정 2025.08.11 (18:51)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

일본 서쪽 규슈 지역에 기록적인 양의 비가 내려 구마모토현에서는 한동안 최고 수준의 대피령이 내려졌습니다.

일본 기상청과 NHK에 따르면 오늘(11일) 오후 6시 기준, 구마모토현 다마나시의 24시간 강수량은 445㎜에 달했고, 같은 현 야쓰시로시(388㎜), 구마모토 공항(352㎜), 나가사키현 운젠산(378㎜) 등에도 기록적인 양의 비가 내렸습니다.

특히 구마모토현에서는 일부 지역에 대해 한때 ‘긴급 안전 확보’ 경계경보가 내려졌습니다.

‘긴급안전 확보’는 5단계 대피령 중 가장 높은 수준으로, 이에 따른 대피령은 모두 17만 가구, 36만 명에게 내려졌다고 아사히신문은 전했습니다.

가장 비가 많이 내린 다마나시의 경우 새벽에는 6시간 강우량만 370㎜에 달하며, 평년 8월 한달치의 약 2배에 달하는 비가 내렸습니다.

이날 폭우로 여러 곳의 도로가 침수되고 후쿠오카공항 항공편이 일부 결항됐으며 JR규슈 신칸센도 일시 운행을 중단했습니다.

다만 오후 들어 빗방울이 약해지면서 호우 특보는 ‘특별 경보’에서 지역별로 ‘경보’ 또는 ‘주의보’로 완화됐습니다.

일본 기상청은 “지금까지의 호우로 지반이 약해져 산사태나 강의 범람 등을 경계해야 한다”며 “호우 특보 완화에도 방심하지 말 것”을 당부했습니다.

기상청은 구마모토현을 포함한 규슈 북부 지역에 12일에도 많은 비가 올 것이라고 예보했습니다.

[사진 출처 : 교도=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 日규슈 기록적인 비…구마모토현 ‘최고 수준’ 대피령
    • 입력 2025-08-11 18:49:19
    • 수정2025-08-11 18:51:49
    국제
일본 서쪽 규슈 지역에 기록적인 양의 비가 내려 구마모토현에서는 한동안 최고 수준의 대피령이 내려졌습니다.

일본 기상청과 NHK에 따르면 오늘(11일) 오후 6시 기준, 구마모토현 다마나시의 24시간 강수량은 445㎜에 달했고, 같은 현 야쓰시로시(388㎜), 구마모토 공항(352㎜), 나가사키현 운젠산(378㎜) 등에도 기록적인 양의 비가 내렸습니다.

특히 구마모토현에서는 일부 지역에 대해 한때 ‘긴급 안전 확보’ 경계경보가 내려졌습니다.

‘긴급안전 확보’는 5단계 대피령 중 가장 높은 수준으로, 이에 따른 대피령은 모두 17만 가구, 36만 명에게 내려졌다고 아사히신문은 전했습니다.

가장 비가 많이 내린 다마나시의 경우 새벽에는 6시간 강우량만 370㎜에 달하며, 평년 8월 한달치의 약 2배에 달하는 비가 내렸습니다.

이날 폭우로 여러 곳의 도로가 침수되고 후쿠오카공항 항공편이 일부 결항됐으며 JR규슈 신칸센도 일시 운행을 중단했습니다.

다만 오후 들어 빗방울이 약해지면서 호우 특보는 ‘특별 경보’에서 지역별로 ‘경보’ 또는 ‘주의보’로 완화됐습니다.

일본 기상청은 “지금까지의 호우로 지반이 약해져 산사태나 강의 범람 등을 경계해야 한다”며 “호우 특보 완화에도 방심하지 말 것”을 당부했습니다.

기상청은 구마모토현을 포함한 규슈 북부 지역에 12일에도 많은 비가 올 것이라고 예보했습니다.

[사진 출처 : 교도=연합뉴스]
석혜원
석혜원 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함
대통령실 “8.15 측근 사면은 <br>없다…야당 훨씬 많다”

대통령실 “8.15 측근 사면은 없다…야당 훨씬 많다”
[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.