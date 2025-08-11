뉴스7(제주)

제주도의회, 여론조사 강행 추진…혼란 심화?

입력 2025.08.11 (18:58) 수정 2025.08.11 (19:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스7 제주 헤드라인]

[뉴스7 제주 헤드라인]
7대 공약 15대 정책 과제 윤곽…행정체제 개편은?

7대 공약 15대 정책 과제 윤곽…행정체제 개편은?

다음
[앵커]

제주도의회가 제주형 행정체제개편과 관련해 여론조사를 실시하기로 했습니다.

하지만 의회 내부에서부터 공감대 형성 없이 추진되면서 시작부터 삐걱거리고 있습니다.

안서연 기자입니다.

[리포트]

제주도의회 운영 전반을 총괄하는 운영위원회 의원들이 한자리에 모였습니다.

지난 5일 본회의 개회사에서 이상봉 도의장이 행정체제개편 여론조사 추진 방침을 깜짝 발표하면서 긴급 간담회가 열린 겁니다.

[임정은/제주도의회 운영위원장 : "운영위원회에서 의장님께 간담회를 건의했고, 의장님께서도 의원님들하고 이런 사항에 대해 의원님들 의견을 들어보시겠다고."]

약 1시간 동안 진행된 논의 자리에서 이 의장은 도민의 대의기관으로서 주민투표에 속도를 내기 위한 최선의 방법이라고 강조했습니다.

[이상봉/제주도의장 : "(빨리) 고민을 모을 수 있으면 모으고 그래야 행안부에서 답을 주든 답을 주지 않든 그렇게 입장 정리를 해야 하고."]

그러면서 오는 18일 토론회를 거쳐 20일쯤 여론조사를 진행하겠다는 구체적인 계획도 내놓았습니다.

하지만 운영위원들은 좀처럼 진척이 나지 않는 상황에 고육지책이라는 건 이해한다면서도, 결과에 따라 새로운 갈등이 생길 수 있다고 우려했습니다.

[송창권/제주도의회 더불어민주당 원내대표 : "다시 거슬러 올라가서 처음으로 진행하겠다는 이런 뜻밖에 안되고요. 그렇게 되면 또 다른 갈등이 일어나게 될 텐데."]

이미 숙의형 공론화를 거쳐 공식 의견을 제출한 사안인 만큼, 여론조사가 실효성이 있겠느냐는 지적도 나왔습니다.

[김황국/제주도의회 국민의힘 원내대표 : "도에서 반영 여부도 불투명하고 또 이런 것들을 갖고 이제 앞으로 도민 사회가 느끼게 될 갈등은 더더욱 커질 것이라고."]

제주도는 협의되지 않은 사안이라며 선을 그은 가운데, 논란을 잠재우기 위한 여론조사가 되려 혼란을 부추기진 않을지 걱정이 커지고 있습니다.

KBS 뉴스 안서연입니다.

촬영기자:부수홍

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 제주도의회, 여론조사 강행 추진…혼란 심화?
    • 입력 2025-08-11 18:58:46
    • 수정2025-08-11 19:03:43
    뉴스7(제주)
[앵커]

제주도의회가 제주형 행정체제개편과 관련해 여론조사를 실시하기로 했습니다.

하지만 의회 내부에서부터 공감대 형성 없이 추진되면서 시작부터 삐걱거리고 있습니다.

안서연 기자입니다.

[리포트]

제주도의회 운영 전반을 총괄하는 운영위원회 의원들이 한자리에 모였습니다.

지난 5일 본회의 개회사에서 이상봉 도의장이 행정체제개편 여론조사 추진 방침을 깜짝 발표하면서 긴급 간담회가 열린 겁니다.

[임정은/제주도의회 운영위원장 : "운영위원회에서 의장님께 간담회를 건의했고, 의장님께서도 의원님들하고 이런 사항에 대해 의원님들 의견을 들어보시겠다고."]

약 1시간 동안 진행된 논의 자리에서 이 의장은 도민의 대의기관으로서 주민투표에 속도를 내기 위한 최선의 방법이라고 강조했습니다.

[이상봉/제주도의장 : "(빨리) 고민을 모을 수 있으면 모으고 그래야 행안부에서 답을 주든 답을 주지 않든 그렇게 입장 정리를 해야 하고."]

그러면서 오는 18일 토론회를 거쳐 20일쯤 여론조사를 진행하겠다는 구체적인 계획도 내놓았습니다.

하지만 운영위원들은 좀처럼 진척이 나지 않는 상황에 고육지책이라는 건 이해한다면서도, 결과에 따라 새로운 갈등이 생길 수 있다고 우려했습니다.

[송창권/제주도의회 더불어민주당 원내대표 : "다시 거슬러 올라가서 처음으로 진행하겠다는 이런 뜻밖에 안되고요. 그렇게 되면 또 다른 갈등이 일어나게 될 텐데."]

이미 숙의형 공론화를 거쳐 공식 의견을 제출한 사안인 만큼, 여론조사가 실효성이 있겠느냐는 지적도 나왔습니다.

[김황국/제주도의회 국민의힘 원내대표 : "도에서 반영 여부도 불투명하고 또 이런 것들을 갖고 이제 앞으로 도민 사회가 느끼게 될 갈등은 더더욱 커질 것이라고."]

제주도는 협의되지 않은 사안이라며 선을 그은 가운데, 논란을 잠재우기 위한 여론조사가 되려 혼란을 부추기진 않을지 걱정이 커지고 있습니다.

KBS 뉴스 안서연입니다.

촬영기자:부수홍
안서연
안서연 기자

이 기사가 좋으셨다면

제주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함
대통령실 “8.15 측근 사면은 <br>없다…야당 훨씬 많다”

대통령실 “8.15 측근 사면은 없다…야당 훨씬 많다”
[단독] 특검, 김건희 ‘고가시계’ 수사…“김 여사, 순방 때 필요하다고 해 사줬다”

[단독] 특검, 김건희 ‘고가시계’ 수사…“김 여사, 순방 때 필요하다고 해 사줬다”
‘김건희 인척집’ 발견 시계 수사 …‘순방 목걸이’ 서희건설 압수수색

‘김건희 인척집’ 발견 시계 수사 …‘순방 목걸이’ 서희건설 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.