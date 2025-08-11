뉴스 7

[뉴스7 헤드라인]

입력 2025.08.11 (18:59) 수정 2025.08.11 (19:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함

다음
조국 부부·윤미향 등…이 대통령 첫 사면 단행

이재명 정부 첫 광복절 특별사면 명단에 조국 전 조국혁신당 대표가 포함됐습니다. 조 전 대표의 배우자 정경심 씨도 함께 사면됩니다. 정치권에선 민주당 윤미향 전 의원과 국민의힘 정찬민 전 의원 등이 이름을 올렸습니다.

[단독] “순방 때 필요하다고 해”…특검, ‘대가성’ 수사

특검팀이 김 여사 인척 집에서 나온 고가 시계 상자와 보증서를 추적한 결과, 지난 대선 때 윤 전 대통령에게 고액을 후원한 사업가가 구매자로 확인됐습니다. 이 구매자는, 김 여사가 순방 때 필요하다고 해 '대리 구매'한 거라고 밝혔습니다. 특검이 대가성 여부를 확인 중입니다.

윤, 또 불출석…조경태·김예지 참고인 조사

윤석열 전 대통령은 오늘 열린 내란 우두머리 재판에도 출석하지 않았습니다. 내란특검팀은 '계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 국민의힘 조경태, 김예지 의원을 참고인 신분으로 조사했습니다.

“현관문 가구로 막혀”…일가족 사망 화재 ‘방화’ 무게

지난 주말 대구의 한 아파트에서 화재로 일가족 세 명이 숨진 사고 원인으로 '내부 방화' 가능성에 무게가 실리고 있습니다. 화재 당시 아파트 현관문이 집 안에서 가구로 가로막혀 있었던 것으로 확인됐습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스7 헤드라인]
    • 입력 2025-08-11 18:59:24
    • 수정2025-08-11 19:05:03
    뉴스 7
조국 부부·윤미향 등…이 대통령 첫 사면 단행

이재명 정부 첫 광복절 특별사면 명단에 조국 전 조국혁신당 대표가 포함됐습니다. 조 전 대표의 배우자 정경심 씨도 함께 사면됩니다. 정치권에선 민주당 윤미향 전 의원과 국민의힘 정찬민 전 의원 등이 이름을 올렸습니다.

[단독] “순방 때 필요하다고 해”…특검, ‘대가성’ 수사

특검팀이 김 여사 인척 집에서 나온 고가 시계 상자와 보증서를 추적한 결과, 지난 대선 때 윤 전 대통령에게 고액을 후원한 사업가가 구매자로 확인됐습니다. 이 구매자는, 김 여사가 순방 때 필요하다고 해 '대리 구매'한 거라고 밝혔습니다. 특검이 대가성 여부를 확인 중입니다.

윤, 또 불출석…조경태·김예지 참고인 조사

윤석열 전 대통령은 오늘 열린 내란 우두머리 재판에도 출석하지 않았습니다. 내란특검팀은 '계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 국민의힘 조경태, 김예지 의원을 참고인 신분으로 조사했습니다.

“현관문 가구로 막혀”…일가족 사망 화재 ‘방화’ 무게

지난 주말 대구의 한 아파트에서 화재로 일가족 세 명이 숨진 사고 원인으로 '내부 방화' 가능성에 무게가 실리고 있습니다. 화재 당시 아파트 현관문이 집 안에서 가구로 가로막혀 있었던 것으로 확인됐습니다.

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함
대통령실 “8.15 측근 사면은 <br>없다…야당 훨씬 많다”

대통령실 “8.15 측근 사면은 없다…야당 훨씬 많다”
[단독] 특검, 김건희 ‘고가시계’ 수사…“김 여사, 순방 때 필요하다고 해 사줬다”

[단독] 특검, 김건희 ‘고가시계’ 수사…“김 여사, 순방 때 필요하다고 해 사줬다”
‘김건희 인척집’ 발견 시계 수사 …‘순방 목걸이’ 서희건설 압수수색

‘김건희 인척집’ 발견 시계 수사 …‘순방 목걸이’ 서희건설 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.