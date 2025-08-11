동영상 고정 취소

조국 부부·윤미향 등…이 대통령 첫 사면 단행



이재명 정부 첫 광복절 특별사면 명단에 조국 전 조국혁신당 대표가 포함됐습니다. 조 전 대표의 배우자 정경심 씨도 함께 사면됩니다. 정치권에선 민주당 윤미향 전 의원과 국민의힘 정찬민 전 의원 등이 이름을 올렸습니다.



[단독] “순방 때 필요하다고 해”…특검, ‘대가성’ 수사



특검팀이 김 여사 인척 집에서 나온 고가 시계 상자와 보증서를 추적한 결과, 지난 대선 때 윤 전 대통령에게 고액을 후원한 사업가가 구매자로 확인됐습니다. 이 구매자는, 김 여사가 순방 때 필요하다고 해 '대리 구매'한 거라고 밝혔습니다. 특검이 대가성 여부를 확인 중입니다.



윤, 또 불출석…조경태·김예지 참고인 조사



윤석열 전 대통령은 오늘 열린 내란 우두머리 재판에도 출석하지 않았습니다. 내란특검팀은 '계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 국민의힘 조경태, 김예지 의원을 참고인 신분으로 조사했습니다.



“현관문 가구로 막혀”…일가족 사망 화재 ‘방화’ 무게



지난 주말 대구의 한 아파트에서 화재로 일가족 세 명이 숨진 사고 원인으로 '내부 방화' 가능성에 무게가 실리고 있습니다. 화재 당시 아파트 현관문이 집 안에서 가구로 가로막혀 있었던 것으로 확인됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!