어린이집서 백설기 먹던 2살 질식사…담임교사·원장 송치

경기 김포의 어린이집에서 백설기를 먹던 2살 아이가 질식사한 사건을 수사한 경찰이 담임교사와 원장이 검찰에 넘겨졌습니다.



경기 김포경찰서는 업무상 과실치사 혐의로 어린이집 보육교사 A 씨와 원장을 지난 5일 검찰에 송치했다고 오늘(11일) 밝혔습니다.



보육교사 A 씨는 지난 5월 22일 오후 김포의 한 어린이집에서 2살 남자아이에게 간식을 먹이다가 떡이 목에 걸리는 사고로 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.



원장은 어린이집을 운영하면서 직원을 제대로 관리·감독하지 않아 원아 사망 사고에 이르게 한 혐의를 받습니다.



보육교사는 사고 직전 백설기 종류의 떡을 잘라서 피해 아동을 비롯한 원아들에게 나눠준 것으로 파악됐습니다.



어린이집 측은 응급 상황이 발생하자 '하임리히법'을 실시했지만, 피해자는 의식을 잃고 병원으로 옮겨진 끝에 숨졌습니다.



국립과학수사연구원은 피해자의 시신을 부검한 결과 "기도 폐색성 질식사로 추정된다"는 소견을 경찰에 전달했습니다.



경찰은 사망 사고가 발생하게 된 과정에서 피의자들의 혐의가 인정된다고 보고 두 사람을 최근 검찰에 넘겼습니다.



경찰 관계자는 "CCTV에 응급 처치 행위가 담긴 것은 맞지만, 아기한테 백설기를 나눠주면서 주의 의무를 다하지 못한 점 등을 토대로 과실이 있다고 판단했다"고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



