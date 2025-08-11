죽고 다쳐도 ‘바글바글’…야간 다이빙 속수무책

동영상 고정 취소

제주도내 항구와 포구에서 물놀이 사고가 끊이지 않고 있습니다.



법 적용도 쉽지 않은 데다, 특히 야간엔 관리 사각지대여서 대책 마련이 시급합니다.



문준영 기자가 취재했습니다.



캄캄한 밤, 학생을 비롯한 젊은 남녀가 포구에 잔뜩 몰려있습니다.



SNS에서 다이빙 명소로 알려진 곳입니다.



배가 들어오자 잠시 멈추는 듯하더니, 이내 다이빙이 이어집니다.



정확한 수심을 알기 어렵고, 버려진 어구 등 수중 장애물까지 도사리고 있지만 아랑곳하지 않습니다.



다이빙 금지 안내판과 안전 펜스는 있으나 마나입니다.



[김태수/용담포구 안전요원 : "술 마시고 물에 그대로 다이빙하고 뛰어들고 위험한 부분은 많죠. 배들이 어선들이 출항할 때나 아니면 밤에 늦게라도 들어올 때는 밤에는 잘 안 보이니까."]



["다이빙은 모든 구역에서 절대 금지입니다."]



그나마 낮에는 행정당국이 계도에 나서고 있습니다.



어촌·어항법상 무단 점유 행위를 적용해 계도하고 있는데, 물놀이를 점유로 볼 수 있는지 해석이 분분해 실질적인 금지 조치는 어렵습니다.



[양우천/제주시 해양수산과장 : "사실상 법령이나 제도상으로 미비한 점이 있기 때문에…. 야간에 항·포구에서 물놀이하는 행위에 대해서 안전요원을 배치한다든지 다각적인 방법을 강구할 수 있도록."]



제주에서는 올여름 물놀이를 하다 5명이 숨지고 1명이 크게 다쳤는데, 이 가운데 4명은 항·포구에서 사고를 당했습니다.



항·포구 물놀이를 제한하는 법령 개정안도 여전히 국회에 머물러 있는 상황.



제주시는 교육청에 항·포구 물놀이 자제 협조를 요청하고 안전요원 인건비를 확보하는 등 대책 마련에 나섰지만, 사각지대를 틈탄 위험한 곡예는 좀처럼 끊이질 않고 있습니다.



KBS 뉴스 문준영입니다.



촬영기자:부수홍



