조국 광복절 사면에 정치권 반응 엇갈려

조국 전 조국혁신당 대표의 광복절 사면 결정에 두고 정치권 반응이 엇갈렸습니다.



민주당은 조 전 대표 사면에 대해 이재명 대통령이 국민 눈높이와 시대적 요구를 살핀 결정이라 평가했습니다.



조국혁신당은 대통령의 고심 어린 결정에 감사하다며 통합의 계기가 되기를 기원한다 밝혔습니다.



국민의힘은 입시 비리의 장본인이자 정의를 무너뜨린 조 전 대표에게 정부가 면죄부를 준 최악의 정치 사면으로 파렴치와 몰상식의 선언이라며 강도 높게 비판했습니다.



