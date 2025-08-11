김건희 특검, 서희건설 압수수색​…윤, 재판 또 불출석

동영상 고정 취소

특검 소식입니다.



김건희 특검팀이 오늘 서울 서초동 서희건설 등을 압수수색 했습니다.



이번 압수수색은 김 여사가 2022년 나토 순방 당시 착용해, '재산신고 누락' 의혹 등이 불거진 6천만 원대 목걸이와 같은 모델을, 서희건설 측 인물이 구매한 이력을 확인했기 때문입니다.



특검팀은 압수수색 영장에 '뇌물 공여' 혐의를 적시한 것으로 알려졌습니다.



김 여사에 대한 구속영장 심사는 내일 오전 10시 10분 서울중앙지법에서 열립니다.



한편, 윤석열 전 대통령은 오늘도 내란 우두머리 재판에 출석하지 않았습니다.



