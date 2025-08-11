‘불법 도청 의혹’ 요양원…건설업체 차명 소유 논란

동영상 고정 취소

조계종 금산사 산하 노인요양원에서 제기된 불법 도청 의혹과 직장 내 괴롭힘 논란 전해드렸는데요.



당시 요양원의 원장이던 성우스님을 둘러싸고 건설업체 차명 소유 의혹이 새로 제기됐습니다.



김현주 기자가 보도합니다.



[리포트]



한 노인 요양원에서 불거진 직원 불법 도청 의혹.



이 요양원은 지난 2008년 성우스님이 설립했는데 최근 불법 도청 의혹이 불거지자, 원장직에서 물러났습니다.



새 원장이 왔지만, 여전히 성우스님의 영향력이 크다는 주장이 제기됩니다.



[우용호/요양원 전 부원장 : "(새 원장은) 성우스님 추천해서 법인 이사회에서 한 걸로 알고 있습니다. 요즘도, (성우스님이) 일주일에 2~3번씩 와서 있잖아요. '수고해요', '뭐 해요' 이렇게 하시고 식당도 다니시고 그러세요."]



그런데 이번엔 요양원 근처에 있는 건설업체를 성우스님이 차명으로 소유하고 있다는 의혹이 나왔습니다.



스님이 회주로 있는 은적사와도 몇백 미터 거리입니다.



해당 건설업체에서 일한 직원은 "모든 계약과 공사, 회계 관리 등을 성우스님이 직접 지시했다"고 증언합니다.



[성우스님-직원 대화 녹취 : "나(성우)를 보고 공사를 준 것이지 ○○○보고 준 것은 아니잖아요. □□□주지스님이…."]



해당 건설업체와 공사 계약을 맺고 일한 하도급 업자도 성우스님에게 실질적 권한이 있다고 말합니다.



[하도급 업자/음성변조 : "그분(성우스님)이 실질적으로 다 견적 작업을 하고 다 그분이 결정해요. 결제 나가는 것까지. 직원들은 다 월급쟁이고 성우스님이 시키는 대로 움직이는 사람들이에요. 어떠한 책임도, 권한도 없어요. 그 사람들은…."]



건설업체 임원 대부분도 성우스님과 관련 있습니다.



스님의 친동생과 그의 남편, 신도 등이 사내이사, 대표이사로 등록됐거나, 등록돼 있습니다.



두 달 전 취임한 대표이사도 친척 관계입니다.



[건설업체 대표이사/음성변조 : "제가 서울에 살고 있는데요. 여기 와서 할 일이 있으니까, 내려와 달라고 해서…. (성우스님이요?) 네. 그래서 왔습니다. 저는 자세한 것은 모르고, 다만 불교 신자들이 하고 있기 때문에 조언해 준다는 정도만 알고…."]



건설업체 측은 서면을 통해 "성우스님은 회사의 운영과 전혀 무관하다"는 입장을 전해왔습니다.



또 당사자인 성우스님도 전혀 사실이 아니라고 반박했습니다.



신도가 운영하는 건설업체에 도움을 줬을 뿐, 본인과는 무관한 회사라는 겁니다.



다만 취재진의 공식 인터뷰 요청에 대해서는 시기가 적절하지 않다며 거부했습니다.



성우스님은 동국대 이사장과 금산사 주지 등 불교 최대 종단 조계종의 요직을 두루 거친 바 있습니다.



KBS 뉴스 김현주입니다.



촬영기자:한문현



