[이슈브리핑] AI 교과서 지위 격하 논란 외

인공지능 디지털 교과서가 도입된 지 한 학기 만에 사실상 퇴출 수순을 밟게 됐습니다.



초중등교육법 개정안이 국회를 통과하면서 교육자료로 위상이 격하됐기 때문인데요.



AI 교과서를 전면 도입한 대구 교육계에 미칠 파장에 관심이 쏠리고 있습니다.



영남일보는 대구 지역 교육 단체들의 반응을 취재했습니다.



전교조 대구지부는 '교육 당사자들의 비판과 여론이 반영된 결과'라며 환영한 반면, 김영진 대구교총 회장은 '올해만이라도 도입을 유지해 효과성을 입증했다면 내년 도입에도 학생과 학교 선택권에 좋은 자료가 됐을 것'이라며 아쉬움을 표했습니다.



대구시교육청은 2학기에도 AI 교과서를 운영하면서 내년도 도입 방안을 찾을 방침인데요.



강은희 대구교육감은 학교 현장의 혼란 등을 빨리 해결하고 구독료 협상 등 장기적인 측면에서도 대응책을 마련하겠다고 밝혔습니다.



세계일보는 AI 교과서 발행사들의 반발을 취재했습니다.



발행사들은 'AI 교과서는 국책과제로 진행됐지만 정부 돈 한 푼 받지 않고 개발했다'며, '정부와 같은 배를 타고 온 상황에서 풍랑이 몰아치자 교육부가 먼저 배에서 내린 꼴'이라고 비판했습니다.



또, 공교육을 위해 만든 만큼 교육부가 앞장서 국회를 설득해야 했다고 지적했습니다.



발행사들은 학생 학습권을 침해하는 부분이 있는지 법적으로 따져보고 빠르면 이달 중 헌법소원을 진행할 수 있다고 밝혔습니다.



한겨레는 허술한 정부 정책을 꼬집었습니다.



AI 교과서는 개발과 검정 절차, 현장 도입까지 2년도 채 걸리지 않은 탓에 교육 현장의 반대 여론이 거셌는데요.



결국 각 학교가 자율 도입하도록 하면서 채택률은 32%에 그쳤다고 지적했습니다.



교육자료로 지위가 격하됐지만 그마저도 제대로 활용될지 의문이라며, 전형적인 졸속 행정이 백년지대계인 교육 현장의 일대 혼선만 부추겼다고 비판했습니다.



단시간 집중된 비에 마을이 호수처럼 잠겼습니다.



어른 허리 높이까지 차오른 물에 주택과 상가 25채와 차량 40여 대가 물에 잠겼습니다.



대구시 노곡동 침수 피해가 발생한 지 보름 뒤, 배수시설의 총체적인 부실 운영이 침수 원인으로 드러났습니다.



지난달 집중호우로 발생한 대구 노곡동 침수와 관련해 민간조사단이 침수 원인을 발표했습니다.



민간조사단은 배수시설이 정상 작동했다면 마을 침수는 없었을 것으로 봤는데요.



매일신문은 조사 결과를 자세히 소개했습니다.



조사단은 사고의 핵심 원인으로 직관로 수문 고장을 꼽았습니다.



사고 당시 수문은 거의 폐쇄 상태로 3%가량 열려있던 것으로 조사됐습니다.



이 외에도 제진기와 고지배수로 등이 제 기능을 하지 못했다고 지적했습니다.



또 대구시와 북구청의 관리주체 이원화가 피해를 키운 것으로 드러났는데요.



조사단이 전국 39개 고지배수로 시설을 조사한 결과 대구를 제외한 나머지는 모두 기초자치단체로 관리를 일원화한 것으로 파악됐습니다.



아시아경제는 시민단체의 반응을 실었습니다.



대구안실련은 시장 공백 상황에서 공직사회 기강 해이와 지휘체계 부재가 사고 대응에 심각한 허점을 드러냈다고 지적했습니다.



관련 책임자에 대한 엄중한 징계, 문책과 함께, 피해 주민에 대한 보상과 구상권 청구 절차에 착수해야 한다고 강조했는데요.



기후 위기 시대에 맞는 방재 기반시설 정비와 시민안전 종합계획 수립도 촉구했습니다.



경북일보는 사설을 통해 관리체계 재정비를 강조했습니다.



장마철 책임기관 간 기본적인 정보조차 오가지 않았다면 재난은 예고된 것이나 다름없다고 강하게 비판했습니다.



또, 이번 사고가 시민의 안전을 비용 절감이나 행정 갈등 뒤로 미뤄서는 안 된다는 점을 보여줬다고 지적했습니다.



어설픈 재난 행정의 민낯을 보여준 이번 사고와 유사한 사고가 반복되지 않게 뼈아프게 성장하고 관리체계를 가다듬어야 한다고 덧붙였습니다.



재난 대응은 사후 수습보다 사전 대응이 더 적은 비용으로 더 많은 생명과 재산을 보호할 수 있습니다.



방재 당국이 이번 침수 피해와 같은 인재가 되풀이되지 않기 위한 제대로 된 대책을 내놓을 수 있을지 지켜봐야겠습니다.



