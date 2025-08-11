센텀시티 이동 노동자 쉼터 개소…휴식·상담

동영상 고정 취소

민주노총 부산지역본부가 부산 해운대구 센텀시티에 쉼터와 노동자 상담소를 마련했습니다.



해당 쉼터는 산단 노동자와 야외 택배기사, 배달 종사자들을 위한 휴식 공간으로, 냉방기와 냉온수기, 충전기 등을 갖추고 있으며 다음 달(9월) 말까지 운영됩니다.



또 근로 계약과 임금 체불, 부당 해고 등 노동 상담이 무료로 제공됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!