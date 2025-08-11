센텀시티 이동 노동자 쉼터 개소…휴식·상담
입력 2025.08.11 (19:24) 수정 2025.08.11 (19:53)
민주노총 부산지역본부가 부산 해운대구 센텀시티에 쉼터와 노동자 상담소를 마련했습니다.
해당 쉼터는 산단 노동자와 야외 택배기사, 배달 종사자들을 위한 휴식 공간으로, 냉방기와 냉온수기, 충전기 등을 갖추고 있으며 다음 달(9월) 말까지 운영됩니다.
또 근로 계약과 임금 체불, 부당 해고 등 노동 상담이 무료로 제공됩니다.
