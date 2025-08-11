뉴스7(전주)

멈춘 구급차 앞에 ‘고속도로의 기적’…시민 의식 빛나

입력 2025.08.11 (19:24) 수정 2025.08.11 (19:44)

[앵커]

고속도로 사고 현장에 구급차가 출동한다면 어떻게 해야 할까요?

최근 차량 70여 대가 함께 길을 터 주는 이른바 '고속도로의 기적'이 펼쳐져 피해를 줄일 수 있었습니다.

서윤덕 기자가 전해드립니다.

[리포트]

고속도로에서 교통사고로 환자가 발생하고 화물차에 불이 났습니다.

신고를 받고 출동한 119구급차가 현장을 앞두고 차량 행렬에 막혀 속도를 줄입니다.

[조용상/김제소방서 금산119안전센터 구급대원 : "사고 여파로 꽉 막혀 있더라고요. 멀리서는 검은색 연기도 보이고. 그런데 '혹시나 차들이 비켜주지 않으면 또 화재가 더 번지면서 환자가 더 발생할 수 있겠다' 걱정됐는데…."]

한시가 급하던 그때, 갑자기 한가운데 길이 나타납니다.

구급차가 지나가도록 다른 차량들이 도로 양옆으로 붙은 겁니다.

차량 70여 대가 함께 만든 '고속도로의 기적' 덕에 구급차는 다시 속도를 냈고, 500미터 넘는 거리를 1분 만에 도착했습니다.

뒤따르던 소방차도 곧바로 진화에 나서 25분 만에 불을 껐고, 화물차 기사 등 3명도 빠르게 병원으로 옮겨졌습니다.

[조용상/김제소방서 금산119안전센터 구급대원 : "(다른 때는) 사이렌 울리면서 이제 앞으로 진입하려고 노력해야 이제 차들이 양옆으로 비켜주는데 이번 경우는 미리 먼저 비켜져 있어서 많이 감사하고…."]

전북도소방본부는 가족과 이웃의 생명을 지키는 길이라며, 오는 20일 전북 곳곳에서 진행하는 소방차 길 터주기 훈련에도 많은 시민의 참여를 요청했습니다.

KBS 뉴스 서윤덕입니다.

촬영기자:정성수/화면제공:전북소방

