전북 경찰, 광복절 폭주족 집중 단속
입력 2025.08.11 (19:26) 수정 2025.08.11 (20:02)
전북경찰청이 오는 15일 광복절을 앞두고 폭주족 집중 단속을 예고했습니다.
광복절 전날 낮부터 전북 곳곳에서 이륜차 음주 운전과 안전모 미착용 등을 확인합니다.
또 밤에 이륜차 여러 대가 신호를 위반하거나 중앙선을 넘는 등 난폭운전을 하면, 나중에라도 붙잡아 처벌할 방침입니다.
- 입력 2025-08-11 19:26:16
- 수정2025-08-11 20:02:50
서윤덕 기자 duck@kbs.co.kr
