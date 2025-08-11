[이슈K] ‘차명 거래 의혹’ 이춘석…전북 정치권 파문 확산

동영상 고정 취소

이춘석 의원의 '주식 차명 거래 의혹' 파문이 커지고 있습니다.



이춘석 의원 스스로 탈당하고 국회 법사위원장 직도 내려놨지만 민주당이 제명 조치를 내리는등 후폭풍이 거셉니다.



전북 정치권에 어떤 영향을 미칠 지 이경한 참여자치전북시민연대 공동대표와 함께 짚어보겠습니다.



어서 오십시오.



이춘석 의원이 민주당에서 제명이 됐고요.



경찰이 수사에 착수했죠.



도민들의 충격도 작지 않은데, 지역 정치권, 어떤 입장입니까?



[앵커]



전북 출신으로는 처음 국회 법사위원장이라는 요직을 맡아 기대가 컸는데요.



그만큼 실망도 큽니다.



무엇보다 지역 현안 추진에 차질이 불가피할 것이란 전망도 나옵니다.



[앵커]



도덕적인 문제를 떠나 현재 특검 요구까지 나오는 부분은 바로 차명 거래에 따른 법 위반과 이해충돌입니다.



이재명 정부 국정기획위원회 경제2분과장을 맡았기 때문인데, 어떻게 전망하십니까?



[앵커]



지방선거가 1년도 남지 않았습니다.



이 의원 처분 결과에 따라 보궐 선거를 치를 수 있단 얘기도 나오는데요,



또 민주당이 이 의원 제명에 이어 지역구인 '익산 갑'을 사고 지구당으로 지정하기도 했죠.



이른 감이 있긴 하지만 지방선거에 미칠 영향, 어떻게 보십니까?



[앵커]



4선 중진 의원의 불명예 퇴진으로 민주당은 기강 해이 논란과 도덕성 타격이라는 부담을 안게 됐죠.



전북 정치권, 다시는 이런 일이 없도록 어떠한 자정노력을 해야할까요?



[앵커]



여기까지 듣겠습니다.



고맙습니다.



