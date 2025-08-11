[이슈K] ‘차명 거래 의혹’ 이춘석…전북 정치권 파문 확산
입력 2025.08.11 (19:29) 수정 2025.08.11 (20:06)
[앵커]
이슈K 시간입니다.
이춘석 의원의 '주식 차명 거래 의혹' 파문이 커지고 있습니다.
이춘석 의원 스스로 탈당하고 국회 법사위원장 직도 내려놨지만 민주당이 제명 조치를 내리는등 후폭풍이 거셉니다.
전북 정치권에 어떤 영향을 미칠 지 이경한 참여자치전북시민연대 공동대표와 함께 짚어보겠습니다.
어서 오십시오.
이춘석 의원이 민주당에서 제명이 됐고요.
경찰이 수사에 착수했죠.
도민들의 충격도 작지 않은데, 지역 정치권, 어떤 입장입니까?
[앵커]
전북 출신으로는 처음 국회 법사위원장이라는 요직을 맡아 기대가 컸는데요.
그만큼 실망도 큽니다.
무엇보다 지역 현안 추진에 차질이 불가피할 것이란 전망도 나옵니다.
[앵커]
도덕적인 문제를 떠나 현재 특검 요구까지 나오는 부분은 바로 차명 거래에 따른 법 위반과 이해충돌입니다.
이재명 정부 국정기획위원회 경제2분과장을 맡았기 때문인데, 어떻게 전망하십니까?
[앵커]
지방선거가 1년도 남지 않았습니다.
이 의원 처분 결과에 따라 보궐 선거를 치를 수 있단 얘기도 나오는데요,
또 민주당이 이 의원 제명에 이어 지역구인 '익산 갑'을 사고 지구당으로 지정하기도 했죠.
이른 감이 있긴 하지만 지방선거에 미칠 영향, 어떻게 보십니까?
[앵커]
4선 중진 의원의 불명예 퇴진으로 민주당은 기강 해이 논란과 도덕성 타격이라는 부담을 안게 됐죠.
전북 정치권, 다시는 이런 일이 없도록 어떠한 자정노력을 해야할까요?
[앵커]
여기까지 듣겠습니다.
고맙습니다.
영상편집:한동엽/글·구성:진경은
[앵커]
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.