[여기는 안동] 이재명 대통령 생가터 편의시설·주차장 조성 외

이재명 대통령 생가터인 안동시 예안면 도촌리 지통마 마을에 편의시설과 주차장이 마련됐습니다.



안동시는 최근 이 대통령 생가터 진입로와 인근 하천 환경정비를 마치고, 수세식 화장실 1동과 30면 규모의 주차장을 조성했습니다.



이 대통령 생가터에는 주말이면 3~4백 명의 방문객이 찾고 있어, 안동시는 포토존 설치와 안동~예안 도촌 간 도로 정비, 삼계분교터 매입 등을 검토하고 있습니다.



영주시, 자활사업 ‘오늘의 찬스 영주점’ 개점



영주에 자활근로사업단이 운영하는 반찬 전문 매장이 문을 열었습니다.



관내 경로당에 반찬 배송을 해왔던 사업단은 이번 매장 개점을 통해 식품기업과 협업해 밀키트와 냉동식품 등을 판매하고 다양한 반찬을 제조합니다.



영주시는 저소득 주민의 자립 기반 마련을 위한 자활사업을 지속적으로 발굴할 계획입니다.



의성군, 산사태 대응 종합 대책 수립



의성군이 의성형 재난안전종합대책에 산사태 대응을 보강했습니다.



의성군은 기상특보와 산림청의 산사태예측정보시스템을 활용해 산사태 주의보와 경보 발령기준을 명확하게 통일했습니다.



또 비상 상황 시 선제적 주민 대피를 통해 인명 피해를 예방하고, 민가 인근 지역 등 중점관리지역 23곳에 대해 안전점검과 정비를 실시합니다.



이밖에 산불 피해지역에 대해 긴급사방과 사면보강작업 79곳을 완료했고, 95곳에 대해서는 경상북도와 협력해 예방사업을 진행중입니다.



영양군, 공공형 외국인 계절근로자 도입



영양 지역 농가에도 올해 처음으로 공공형 외국인 계절근로자가 투입됩니다.



영양군은 사업을 위탁 운영하는 남영양농협이 라오스 국적 근로자 31명을 관리하며, 오는 11월까지 희망 농가의 영농 작업을 지원한다고 밝혔습니다.



한편, 영양군은 입암면 신구리에 계절근로자 65명을 수용할 수 있는 지상 3층짜리 기숙사 건물을 신축하는 등 내년부터 사업을 확대 운영할 계획입니다.



