[여기는 포항] “탄소 중립, 강력 태풍·폭우 막기 어려워” 외

이산화탄소 배출을 멈추는 탄소중립만으로는 강력한 태풍과 폭우의 위험을 막기 어렵다는 연구 결과가 나왔습니다.



포스텍 환경공학부 민승기 교수 연구팀이 대규모 기후모델을 이용해 앞으로 4백 년 간의 변화를 시뮬레이션 한 결과 탄소중립을 달성하더라도 앞으로 3백 년 동안 강력한 태풍이 지속되는 것으로 나타났습니다.



연구팀은 탄소 중립은 출발점일 뿐이며 현재 공기 중의 탄소를 줄이는 방식의 '탄소 마이너스' 목표가 필요하다고 설명했습니다.



‘포항여중 전투’ 전몰 학도의용군 추념식



제69회 전몰 학도의용군 추념식이 오늘 포항 학도의용군 전승기념관에서 열렸습니다.



오늘 행사에는 학도의용군과 유족, 시민과 학생 등이 참석해 순국선열들의 넋을 기리고 숭고한 희생을 되새겼습니다.



포항여중 전투는 6·25전쟁이 발발했던 1950년 8월 11일 벌어진 전투로 71명의 학도의용군이 참여해 북한군의 기습공격을 막아냈습니다.



경주시, 교육발전특구 시범 지역 지정



경주시가 교육부의 교육발전특구 시범지역으로 추가 지정됐습니다.



이에 따라 경주시는 유네스코 세계유산 등 풍부한 관광 자원을 활용해 아시아 최고 수준의 관광산업 인재 육성에 나섭니다.



교육발전특구는 지자체와 교육청 등이 협력해 지역인재를 양성하고 정주까지 종합적으로 지원하는 사업으로 총 120억 원의 재정이 지원됩니다.



영덕군 민원인 상담 20분 권장



영덕군이 면담이나 민원 1회당 권장 시간을 20분으로 설정해 운영하기로 했습니다.



영덕군은 민원 상담 권장 시간 20분을 초과할 경우 이를 민원인에게 고지하고, 상담 시간과 관계없이 민원인이 폭언할 경우 즉시 상담을 종료하도록 했습니다.



이는 지난해 10월 개정된 민원 처리법 시행령과 행안부 지침에 따른 것으로, 장시간 반복 민원으로 고충을 겪는 민원 담당 공무원들을 보호하기 위해서라고 영덕군은 설명했습니다.



