“경북 교사 교권침해 겪어도 대부분 참아”
입력 2025.08.11 (19:35) 수정 2025.08.11 (20:22)
경북 교사들은 교권 침해를 당해도 대부분 참는다는 조사 결과가 나왔습니다.
경북 교사노조가 초·중·고 교사 391명에게 물은 결과 교권침해를 겪었다는 답변은 전체 30%였지만 교권보호위원회에 신고해 심의를 받았다는 답변은 1.7%에 불과했습니다.
신고를 꺼리는 이유로는 보복 우려가 가장 많았고 경미한 사안으로 판단, 절차적 부담 등이 뒤를 이었습니다.
이에, 교사노조는 교권보호를 위한 법령개정과 악성민원 처벌 강화가 시급하다고 밝혔습니다.
"경북 교사 교권침해 겪어도 대부분 참아"
입력 2025-08-11 19:35:16
수정2025-08-11 20:22:40
이종영 기자 myshk@kbs.co.kr
