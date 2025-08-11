“경북 교사 교권침해 겪어도 대부분 참아”

동영상 고정 취소

경북 교사들은 교권 침해를 당해도 대부분 참는다는 조사 결과가 나왔습니다.



경북 교사노조가 초·중·고 교사 391명에게 물은 결과 교권침해를 겪었다는 답변은 전체 30%였지만 교권보호위원회에 신고해 심의를 받았다는 답변은 1.7%에 불과했습니다.



신고를 꺼리는 이유로는 보복 우려가 가장 많았고 경미한 사안으로 판단, 절차적 부담 등이 뒤를 이었습니다.



이에, 교사노조는 교권보호를 위한 법령개정과 악성민원 처벌 강화가 시급하다고 밝혔습니다.



