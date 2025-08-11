뉴스7(청주)

전통시장 소비쿠폰 사용 제각각…“카드 결제 안 돼요”

입력 2025.08.11 (19:36) 수정 2025.08.11 (19:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

충북 ‘소비쿠폰’ 절반 이상 풀려…‘자체 지원금’도 잇따라

충북 ‘소비쿠폰’ 절반 이상 풀려…‘자체 지원금’도 잇따라
“수학을 좀 더 쉽게”…충북형 학습맵 구축

“수학을 좀 더 쉽게”…충북형 학습맵 구축

다음
[앵커]

소비쿠폰 사용과 관련해 일부 잡음과 갈등도 불거지고 있습니다.

일부 소상공인 점포에서는 아예 쓰질 못해 소비자들의 민원이 속출하고 있는데요.

이 소식은 이자현 기자가 취재했습니다.

[리포트]

청주의 한 전통시장입니다.

무더위 속에서도 장을 보러 나온 손님들의 발길이 꾸준히 이어집니다.

상인들은 가게 입구에 민생회복 소비쿠폰을 쓸 수 있다는 문구를 써 놓고 더 많은 손님이 찾아주길 기다립니다.

[오기성/청주시 분평동 : "원래 전통시장을 자주 가는데, (민생회복 소비)쿠폰이 있으니까 좋죠. 국가에서 (지원)해 주니까요. 간편하게 쓰기도 좋고요."]

하지만 일부 점포에선 신용카드나 체크카드에 충전한 소비쿠폰을 쓸 수 없습니다.

카드 회사에 떼 주는 수수료 부담을 이유로, 혹은 물건을 싸게 파는 대신 현금만 받겠단 이유로 카드 결제를 거부해섭니다.

[전통시장 이용객 A 씨 : "시장은 카드를 잘 안 받아요. 요즘 현금 가지고 다니는 사람이 어딨어요. 다 카드죠. 시장에 오면 그게 불편해요."]

지역 골목 상권을 살리기 위해 지급된 소비쿠폰을 정작 시장에선 쓸 수 없는 겁니다.

소비쿠폰 사용 여부를 두고 일부 손님과 상인 간 실랑이가 오가거나 다투기까지 합니다.

[전통시장 이용객 B 씨/음성변조 : "여러 군데에서 쿠폰을 안 받는다면 그건 문제가 있죠. 그러면 의미가 없잖아요. 소비쿠폰을 준 의미가 뭐냐고요."]

전통시장 상인회 측은 문제를 인지하고 있지만, 마땅히 제재할 방법이 없다는 입장입니다.

특히 카드 가맹점이 결제를 거부하면 과태료를 부과할 수 있지만, 가맹점이 아니면 카드 단말기 설치를 강제할 수 없어섭니다.

[유현모/청주 육거리 종합시장 상인회장 : "사정하다시피 하죠. '(카드 단말기를) 좀 놔줘라. 고객들이 쫓아오고, 자꾸 민원이 들어온다'고 말씀을 드렸는데도 본인들이 안 놓는 걸 제가 강제할 수는 없으니까…."]

상인회는 소비자들이 불편 없이 시장을 이용할 수 있도록 카드 단말기 설치를 유도하는 내부 홍보와 계도를 이어가겠다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 이자현입니다.

촬영기자:강사완

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 전통시장 소비쿠폰 사용 제각각…“카드 결제 안 돼요”
    • 입력 2025-08-11 19:36:03
    • 수정2025-08-11 19:53:43
    뉴스7(청주)
[앵커]

소비쿠폰 사용과 관련해 일부 잡음과 갈등도 불거지고 있습니다.

일부 소상공인 점포에서는 아예 쓰질 못해 소비자들의 민원이 속출하고 있는데요.

이 소식은 이자현 기자가 취재했습니다.

[리포트]

청주의 한 전통시장입니다.

무더위 속에서도 장을 보러 나온 손님들의 발길이 꾸준히 이어집니다.

상인들은 가게 입구에 민생회복 소비쿠폰을 쓸 수 있다는 문구를 써 놓고 더 많은 손님이 찾아주길 기다립니다.

[오기성/청주시 분평동 : "원래 전통시장을 자주 가는데, (민생회복 소비)쿠폰이 있으니까 좋죠. 국가에서 (지원)해 주니까요. 간편하게 쓰기도 좋고요."]

하지만 일부 점포에선 신용카드나 체크카드에 충전한 소비쿠폰을 쓸 수 없습니다.

카드 회사에 떼 주는 수수료 부담을 이유로, 혹은 물건을 싸게 파는 대신 현금만 받겠단 이유로 카드 결제를 거부해섭니다.

[전통시장 이용객 A 씨 : "시장은 카드를 잘 안 받아요. 요즘 현금 가지고 다니는 사람이 어딨어요. 다 카드죠. 시장에 오면 그게 불편해요."]

지역 골목 상권을 살리기 위해 지급된 소비쿠폰을 정작 시장에선 쓸 수 없는 겁니다.

소비쿠폰 사용 여부를 두고 일부 손님과 상인 간 실랑이가 오가거나 다투기까지 합니다.

[전통시장 이용객 B 씨/음성변조 : "여러 군데에서 쿠폰을 안 받는다면 그건 문제가 있죠. 그러면 의미가 없잖아요. 소비쿠폰을 준 의미가 뭐냐고요."]

전통시장 상인회 측은 문제를 인지하고 있지만, 마땅히 제재할 방법이 없다는 입장입니다.

특히 카드 가맹점이 결제를 거부하면 과태료를 부과할 수 있지만, 가맹점이 아니면 카드 단말기 설치를 강제할 수 없어섭니다.

[유현모/청주 육거리 종합시장 상인회장 : "사정하다시피 하죠. '(카드 단말기를) 좀 놔줘라. 고객들이 쫓아오고, 자꾸 민원이 들어온다'고 말씀을 드렸는데도 본인들이 안 놓는 걸 제가 강제할 수는 없으니까…."]

상인회는 소비자들이 불편 없이 시장을 이용할 수 있도록 카드 단말기 설치를 유도하는 내부 홍보와 계도를 이어가겠다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 이자현입니다.

촬영기자:강사완
이자현
이자현 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함
여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “최악의 정치 사면”

여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “최악의 정치 사면”
[단독] 특검, 김건희 ‘고가시계’ 수사…“김 여사, 순방 때 필요하다고 해 사줬다”

[단독] 특검, 김건희 ‘고가시계’ 수사…“김 여사, 순방 때 필요하다고 해 사줬다”
‘김건희 인척집’ 발견 시계 수사 …‘순방 목걸이’ 서희건설 압수수색

‘김건희 인척집’ 발견 시계 수사 …‘순방 목걸이’ 서희건설 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.