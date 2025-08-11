[날씨] 부산 당분간 잦은 비…예상 강수량 20~60mm

동영상 고정 취소

현재 남부지방과 일부 충청 지역에선 비가 내리고 있습니다.



부산에선 시간당 3~10mm 안팎의 비가 이어지고 있는데요.



새벽까지 이어지다, 내일 오전에는 잠시 소강상태에 들겠습니다.



다만 또 다시 정체전선이 북상하면서, 비구름이 확대되겠고요.



부산은 낮부터 비가 내리겠습니다.



비는 주로 밤까지 이어지겠습니다.



곳에 따라 모레 새벽까지 내렸다 그치기를 반복하겠고요.



오늘과 내일, 부산과 울산, 경남에서 예상되는 강수량은 20에서 60mm 안팎이 되겠습니다.



수요일엔 주로 중부지방에 비소식이 들어있고요.



남부지방은 대기 불안정으로 인한 소나기가 내리겠습니다.



소나기나 비나 내릴 때는 기온이 일시적으로 내려가기도 하겠지만, 당분간 체감 기온은 31도 이상 오르겠습니다.



자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다.



바다의 물결은 먼바다에서 최고 3m 안팎으로 높게 일겠습니다.



날씨 정보 전해드렸습니다.



