경상북도 저출생 대전환 사업 추진율 54%

경상북도의 '저출생과 전쟁' 사업이 빠르게 추진된 것으로 나타났습니다.



경북도는 저출생 대전환 150대 과제의 상반기 평균 추진율이 54%로 예산 2천5백76억 원이 집행됐다고 밝혔습니다.



또, 만남 주선과 행복 출산, 완전 돌봄 등 저출생 전주기 대응 6대 분야의 사업도 성과를 내고 있다며 3분기까지 추진율을 90%까지 끌어올리겠다고 설명했습니다.



