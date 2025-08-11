경상북도 저출생 대전환 사업 추진율 54%
입력 2025.08.11 (19:37) 수정 2025.08.11 (20:24)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경상북도의 '저출생과 전쟁' 사업이 빠르게 추진된 것으로 나타났습니다.
경북도는 저출생 대전환 150대 과제의 상반기 평균 추진율이 54%로 예산 2천5백76억 원이 집행됐다고 밝혔습니다.
또, 만남 주선과 행복 출산, 완전 돌봄 등 저출생 전주기 대응 6대 분야의 사업도 성과를 내고 있다며 3분기까지 추진율을 90%까지 끌어올리겠다고 설명했습니다.
경북도는 저출생 대전환 150대 과제의 상반기 평균 추진율이 54%로 예산 2천5백76억 원이 집행됐다고 밝혔습니다.
또, 만남 주선과 행복 출산, 완전 돌봄 등 저출생 전주기 대응 6대 분야의 사업도 성과를 내고 있다며 3분기까지 추진율을 90%까지 끌어올리겠다고 설명했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경상북도 저출생 대전환 사업 추진율 54%
-
- 입력 2025-08-11 19:37:58
- 수정2025-08-11 20:24:44
경상북도의 '저출생과 전쟁' 사업이 빠르게 추진된 것으로 나타났습니다.
경북도는 저출생 대전환 150대 과제의 상반기 평균 추진율이 54%로 예산 2천5백76억 원이 집행됐다고 밝혔습니다.
또, 만남 주선과 행복 출산, 완전 돌봄 등 저출생 전주기 대응 6대 분야의 사업도 성과를 내고 있다며 3분기까지 추진율을 90%까지 끌어올리겠다고 설명했습니다.
경북도는 저출생 대전환 150대 과제의 상반기 평균 추진율이 54%로 예산 2천5백76억 원이 집행됐다고 밝혔습니다.
또, 만남 주선과 행복 출산, 완전 돌봄 등 저출생 전주기 대응 6대 분야의 사업도 성과를 내고 있다며 3분기까지 추진율을 90%까지 끌어올리겠다고 설명했습니다.
-
-
김재노 기자 delaro@kbs.co.kr김재노 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.