뉴스7(청주)

[여기는 충주] 의림지 놀이공원, 잊을만하면 안전 사고…근본 대책 시급

입력 2025.08.11 (19:40) 수정 2025.08.11 (20:01)

[앵커]

이번에는 KBS 충주 스튜디오 연결해 북부권 소식 살펴보겠습니다.

박은지 아나운서, 전해주시죠.

[답변]

네, 충주입니다.

지난 주말, 제천에서 놀이기구를 타던 어린이들이 기계 오작동으로 다쳤다는 소식, 전해드렸는데요.

20여 년 전 조성된 일대 놀이공원에서 사고가 난 게 이번 뿐만이 아닙니다.

제천시에 안전 관리 대책을 요구하는 목소리도 커지고 있습니다.

보도에 진희정 기자입니다.

[리포트]

360도 회전 놀이기구가 빠르게 돌기 시작합니다.

갑자기 기구에 탄 초등학생 4명이 공중에서 안전장치 밖으로 튕겨 나갑니다.

결국, 놀이기구에 머리 등을 부딪쳐 다쳤고, 사고를 목격한 일행도 후유증을 호소하고 있습니다.

사고 직후, 사용 중지 명령과 함께 원인 조사가 시작됐습니다.

사고가 난 놀이공원은 지난해 9월과 지난 4월, 안전성 검사에서 '적합' 판정을 받았습니다.

하지만 놀이공원이 2000년대 초반 조성돼 시설 대부분이 노후한 데다, 한 직원이 여러 기구를 운행해 안전성 우려가 계속됐습니다.

실제 4년 전에도 같은 놀이기구에서 이용객이 다쳤고, 2017년엔 바로 옆 놀이공원에서 중학생이 중상을 입는 등 사고가 반복되고 있습니다.

[강지윤·강형욱/제천시 왕암동 : "워낙 오랜 기간 거의 방치되다시피 관리나 이런 게 안 돼 있는 것처럼 느껴지기 때문에, 자녀를 키우는 부모 입장에서는 이용하기 꺼려지거든요."]

상황이 이렇자 제천시는 2022년, 일대 공원 개발 당시 놀이공원 매입까지 추진했지만 보상 문제로 결렬됐습니다.

[장도상/제천시 관광기획팀장 : "(제천)시가 공공적으로 활용하는 게 가장 좋은데, 현재 여러 여건을 봤을 때 한곳에 많은 돈을 투자할 여력은 없다고 보시면 됩니다. 장기적으로는 아마 검토가 될 것 같아요."]

제천시가 지역 활성화를 위해 공들이는 관광 명소에서 안전성 문제가 대두되면서, 근본적인 관리 대책이 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다.

KBS 뉴스 진희정입니다.

충주시, 전기승용차 구입비 추가 지원

다음 소식입니다.

충주시가 전기승용차 구입비를 130대 더 지원합니다.

충주시는 추가경정안 예산 편성 등을 거쳐 다음 달 중순 이후에 지원 대상을 추가로 모집할 계획입니다.

충주시는 올해 천 2백여 대 지원 예산을 모두 소진했지만, 환경부에서 국비를 추가로 확보해 더 지원하게 됐다고 설명했습니다.

제천시, 고향사랑기부 답례품 업체 추가 모집

제천시가 고향사랑기부제 활성화를 위해 오는 22일까지 답례품 업체를 추가로 모집합니다.

대상은 관광·서비스와 농축산물·식품, 공예품·공산품 등의 분야 가운데 제천에서 답례품을 생산해 배송할 수 있는 업체입니다.

제천시는 현재 고향사랑기부 답례품으로 쌀과 육류세트, 고춧가루 등 지역 업체 19곳의 제품 60여 가지를 제공하고 있습니다.

음성군 “품바축제 경제 효과 221억 원”

음성군이 지난 6월 개최한 품바축제 평가 보고회를 열었습니다.

음성군은 축제가 열린 닷새 동안 32만 8천여 명이 다녀가, 경제 효과가 221억 원대에 달한 걸로 추산했습니다.

보고회에서는 또 축제 지원과 행사 발전에 기여한 군민과 기관·단체가 감사패를 받았고, 축제 운영상의 문제점과 개선 방안 등도 논의됐습니다.

충주서 차량 3대 충돌…1명 숨지고 6명 다쳐

오늘 오전 7시 10분쯤 충주시 금가면의 한 도로를 달리던 승용차가 마주오던 다른 승용차와 1톤 화물차를 들이 받았습니다.

이 사고로 60대 화물차 운전자가 숨졌고, 6명이 중·경상을 입었습니다.

경찰은 승용차가 중앙선을 침범해 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.

지금까지 충주에서 전해드렸습니다.

촬영기자:최영준/영상편집:조의성/화면제공:충북소방본부

