이 대통령, 네덜란드 총리와 통화…“반도체 동맹, 내실 있는 협력 추진”

이재명 대통령은 딕 스코프 네덜란드 총리와 통화하며 반도체 동맹으로서 내실 있는 협력을 추진하자고 강조했습니다.



강유정 대통령실 대변인은 오늘(11일) 서면 브리핑을 통해 “이 대통령이 오늘 딕 스코프 네덜란드 총리와 취임 후 첫 통화를 가졌다”고 밝혔습니다.



그러면서 “(스코프 총리는) 한국의 신정부 출범을 계기로 양국 간 우호 협력관계가 더욱 긴밀히 이어지기를 바란다고 했다”며 “이 대통령은 양국이 전략적 동반자이자 반도체 동맹으로서 보다 내실 있는 협력을 추진하기 위해 각 급에서 활발한 소통을 이어 나가자고 했다”고 말했습니다.



이어 “양 정상은 최근 양국 관계에 있어 교역 및 투자, AI, 사이버안보 등 제반 분야에서 괄목할 만한 성장이 이루어졌음을 평가했다”며 “앞으로 다방면에 걸쳐 교류와 협력을 심화할 수 있도록 함께 노력해 나가자고 했다”고 전했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 대통령실 제공]



