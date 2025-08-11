[화제현장 이곳] 남녀노소 함께 즐기는 ‘피클볼’ 인기

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

[앵커]



혹시 피클볼이라도 들어보셨습니까?



부상위험이 적고 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있어 스포츠계의 떠 오르는 종목으로 인기가 높다고 합니다,.



괴산에서 열린 전국 피클볼대회 현장을 취재했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!