[뉴스7 제주 클로징]

여름 방학이 끝나며 일부 학교에서는 오늘부터 개학을 시작했습니다.



새 학기 기쁨도 잠시, 학생들은 여러 부담감을 안고 있을 텐데요.



학창 시절 경험하는 성적 스트레스와 친구 관계, 게임 과몰입, 부모와의 갈등은 모든 감정과 생각을 뒤흔들기도 합니다.



이런 이유 때문일까요,



최근 제주 청소년들의 마음 건강에 적신호가 켜졌음을 보여주는 수치들이 현저히 높아지고 있습니다.



내일 이 시간에는 교사 출신 고의숙 교육의원, 신윤경 정신건강의학과 전문의와 함께 제주 학생들의 정신건강 실태와 학교와 가정의 역할에 대해 자세히 얘기 나눠 봅니다.



