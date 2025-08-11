[날씨] 대구·경북 내일 최대 40mm 비…한낮 기온↓

동영상 고정 취소

오늘은 오후부터 흐린 하늘 아래 비가 추적추적 내리고 있습니다.



비는 내일도 종일 내리겠는데요.



대구와 경북에 최대 40mm, 울릉도와 독도엔 5mm 안팎의 강수량이 예상됩니다.



비가 내리면서 한낮기온이 낮아졌습니다.



오늘 대구의 한낮기온은 29.9도 경주는 30.5도를 보이며 30도 안팎의 한낮 기온을 보였는데요.



다만 습도가 높아 체감온도는 더 높겠습니다.



내일 서울은 한낮에 33도까지 오르는 등 중부지역을 중심으로는 무덥겠고요.



제주도와 남쪽지역을 중심으로 비가 내리겠습니다.



다음은 지역별 내일 기온입니다.



먼저 대구와 경북 남부지역입니다.



아침기온이 19도에서 21도로 시원하게 출발해 한낮에는 27도에서 29도의 기온이 예상됩니다.



북부지역은 아침에 봉화가 17도로 출발하는 등 19도 안팎으로 출발하겠고, 한낮에는 29도에서 30도까지 오르겠습니다.



동해안과 울릉도, 독도는 아침엔 20도에서 23도 분포가 예상되고요,



한낮에는 28도 안팎을 보이겠습니다.



바다의 물결은 비교적 높게 일겠습니다.



먼바다에서 최고 2.5m로 일겠습니다.



수요일까지 정체전선의 영향을 받아 비가 내리겠고요,



목요일엔 내륙에 소나기 소식이 있습니다.



한낮기온은 점차 올라 금요일에 대구의 한낮기온이 35도를 보이며 다시 폭염이 오겠습니다.



날씨정보였습니다.



