“일본산 수산물 수입 금지 조치 유지해야”

일본 정부가 수산물 수입 규제 해제를 요청할 것이라는 관측이 제기된 가운데, 환경단체가 후쿠시마를 포함한 8개 현의 수산물 수입 금지 조치를 유지하라고 촉구했습니다.



전북환경운동연합은 성명을 통해 한-일 장관 면담에서 이 같은 요구가 나올 가능성을 우려하며, 일본산 식품에서 여전히 세슘이 검출되는 등 오염이 지속되고 있다고 지적했습니다.



또 일본이 오염수 14차 투기에 나선 가운데 지난해 버린 삼중수소가 13조 베크렐에 달한다며, 한국 정부가 오염수 투기를 막기 위한 국제적 대응에 나서야 한다고 요구했습니다.



