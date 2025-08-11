뉴스7(전주)

[날씨] 전북 내일도 5~40mm 비…체감 온도 30도 안팎 후텁지근

입력 2025.08.11 (19:48) 수정 2025.08.11 (20:11)

이번 주는 대체로 흐린 가운데, 비 소식이 잦습니다.

현재 전북 서부를 중심으로 시간당 최고 10mm, 그 밖의 지역에는 5mm 안팎의 비가 내리고 있는데요,

이 비는 천둥과 번개를 동반해 모레까지 이어지겠습니다.

퇴근길 교통안전에 유의하기 바랍니다.

비가 오고 하늘빛이 흐려지면서 높게 올랐던 낮더위는 약간 주춤하겠습니다.

내일 전주의 한낮 기온은 31도로, 평년기온을 밑돌겠고요,

큰 더위는 느껴지지 않겠지만 높은 습도에 체감온도는 30도 안팎으로 후텁지근하겠습니다.

자세한 지역별 날씹니다.

내일 군산과 부안의 아침 기온이 22도에서 출발해 한낮 기온은 30도까지 오르겠습니다.

동부권은 진안이 19도, 장수가 18도에서 출발해 한낮 기온은 27도가 예상됩니다.

내일 바다의 물결은 서해남부 먼바다는 2.5m, 전북 해상은 1.5m까지 일겠습니다.

당분간 비가 자주 내리겠습니다.

비로 인한 피해가 없도록 철저히 대비하기 바랍니다.

날씨였습니다.

