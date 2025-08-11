[간추린 경남] 우원식 국회의장, 거제 방문…“조선업·노사문화 지원” 외

동영상 고정 취소

우원식 국회의장이 오늘(11일) 한화오션 거제조선소를 방문해, 조선업의 세계시장 선도와 상생 노사문화 정착에 지원을 약속했습니다.



우 의장은 또, 거제시청을 방문해 변광용 거제시장, 신금자 거제시의회 의장과 민생회복 소비쿠폰 등에 대해 대화를 나눴습니다.



하영제·송도근, ‘광복절 특별사면’ 포함



이번 광복절 특별사면 대상에 하영제 전 사천·남해·하동 국회의원과 송도근 전 사천시장이 포함됐습니다.



하영제 전 국회의원은 정치자금법 위반으로 징역 1년 6개월이 확정됐었지만, 잔형 집행면제와 복권됩니다.



송도근 전 사천시장은 하 전 의원에게 2,800만 원을 불법으로 준 혐의로 벌금 1,000만 원을 선고받았지만, 복권 대상에 올랐습니다.



‘국민의힘 당대표 선거’ 내일 부산서 합동 연설회



국민의힘 당 대표 선거의 부울경 합동연설회가 내일(12일) 부산 벡스코에서 열립니다.



김문수, 안철수, 장동혁, 조경태 후보는 당 통합과 쇄신 방안 등을 놓고 지지전을 펼칠 전망입니다.



국민의힘 당 대표는 당원 투표 80%, 국민 여론조사 20%를 합산해 최종 선출됩니다.



‘MAMF 연계 수출 상담회’ 참가 기업 50곳 모집



경상남도가 오는 10월 창원에서 열리는 다문화축제 '맘프(MAMF)'와 연계해 해외바이어 초청 수출상담회에 참가할 기업 50곳을 모집합니다.



수출상담회는 창원컨벤션센터에서 열리며, 해외바이어와 지역 기업의 일대일 맞춤형 수출 상담을 주선하고, 통역과 수출 관련 현장 자문 등을 지원합니다.



경남은행, ‘고성 공룡엑스포 성공 기원’ 예매권 구매



BNK경남은행이 '2025 경남 고성 공룡세계엑스포'의 성공적인 개최를 돕기 위해 천만 원 상당의 예매권을 구매했습니다.



오는 10월 1일부터 11월 9일까지 40일 동안 열리는 고성 공룡엑스포는 '공룡과 함께 춤을' 주제로, 익룡 드론쇼와 공룡 퍼레이드, 불꽃쇼 등을 즐길 수 있습니다.



부산진해경제구역청, 전략 산업 활성화 지원



부산진해경제자유구역청이 전략 품목 기반 산업 활성화를 위해 신규 사업화를 돕습니다.



이번 지원은 커피콩과 수소에너지 등 5대 전략 품목을 활용해 신규 사업 진출을 계획하는 부산·경남 중소기업을 대상으로, 기업당 5백만 원 상당의 상담과 전문가 자문 등으로 구성됐습니다.



