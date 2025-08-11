[뉴스7 경남 클로징]

동영상 고정 취소

대통령의 특별사면은 헌법상 고유 권한이지만, 국론 분열의 계기가 되기도 했습니다.



이번에도 마찬가집니다.



대통령실과 여당은 국민 통합이라는 시대의 요구에 부응하기 위한 결정이라고 의미를 부여했는데요.



반면 국민의힘과 정의당 등에선 최악의 정치 사면, 국민적인 공감대가 부족했다는 비판도 나옵니다.



국민 통합을 위한 열쇠가 분열의 문을 열고 있는 건 아닌지, 최소한 견제 장치도 없는 제도를 그대로 두어도 되는지, 다시 생각해 볼 일입니다.



7시 뉴스 마칩니다.



고맙습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!