[간추린 단신] 김영환 지사 “정책 실명제로 도정 속도” 외

입력 2025.08.11 (20:15) 수정 2025.08.11 (20:48)

김영환 충청북도지사는 오늘 확대간부회의에서 "남은 민선 8기 임기 동안 주요 사업에 속도를 내고 책임성을 높이기 위해 담당 부서와 공무원의 실명 등을 공개하는 '정책 실명제'를 도입하겠다"고 밝혔습니다.

그러면서 각 실·국에 "올 연말과 내년까지 완성할 사업들을 시기별로 구분해 진행 상황을 수시로 살피는 등 차질 없이 추진해달라"고 강조했습니다.

청주공항 ‘국제선 100만 명’ 역대 최단 돌파

한국공항공사 청주공항은 올해 국제선 탑승객이 지난 9일 기준으로 100만 명을 넘었다고 밝혔습니다.

청주공항의 한 해 국제선 이용객 100만 명 달성은 1997년 개항 이래 가장 빠른 것으로 지난해, 기존 최단 기록보다 3주 앞서 경신됐습니다.

한국공항공사가 관리하는 전국 공항 14곳 가운데 올해 국제선 승객 100만 명 이상을 기록한 공항은 김해와 김포, 제주에 이어 청주가 네 번째입니다.

8월 청주시민표창 시상식…33명 수상

청주시의 이달 시민 표창 시상식이 오늘 청주 서원구청에서 진행돼 시정 발전 유공자 33명이 수상했습니다.

분야별로는 지난달, 골목에서 쓰러진 80대를 발견한 뒤 빠른 초동 대처로 생명을 구한 김경태 씨 등 모범 시민 19명과 장기 근속 이·통장 11명, 적십자봉사원 2명, 그리고 이달의 자원봉사왕 1명입니다.

영동세계국악엑스포 예매권 10만 장 판매

다음 달 12일부터 한 달 동안 열릴 영동세계국악엑스포의 예매권이 현재까지 10만 장 가량 판매됐습니다.

영동군은 지난 7일까지 국악엑스포 예매권이 10만 5,700여 장 팔렸고, 주요 기관·단체와 기업의 후원금은 목표액 9억 원을 3천만 원 초과 달성했다고 밝혔습니다.

영동군과 국악엑스포 조직위원회는 관람객 100만 명 유치를 목표로 하고 있습니다.

진천군, ‘장미 세균성 시들음병’ 피해 주의

진천군이 장미 농가에 세균성 시들음병 피해 예방을 강조했습니다.

진천군은 올해, 장미 농가 2곳에서 세균성 시들음병이 확인됐다면서, 의심 증상이 발견되면 농업기술센터에 신고해달라고 강조했습니다.

장미 세균성 시들음병의 원인균은 토마토, 감자 등 가지과 작물에 풋마름병을 일으키는 세균으로, 고온·다습할 때 피해가 커지는 게 특징입니다.

진천은 충북의 대표적인 장미 주산지로, 농가 24곳에서 11.4ha 규모로 키우고 있습니다.

