[날씨] 충북 이번 주 잦은 비…글피까지 이어져

동영상 고정 취소

충북 곳곳으로 비가 내리고 있습니다.



비는 오늘 밤이면 모두 그치겠는데요.



앞으로 충북에는 5mm 안팎의 비가 더 내리겠습니다.



이번 한 주 비 소식이 잦은데요.



정체전선이 차츰 북상하면서 내일 오후, 남부지역부터 또다시 비가 시작되겠습니다.



비는 글피까지 오락가락 이어지겠는데요.



일단 내일부터 모레 사이 충북에는 10에서 60mm가량의 비가 내리겠습니다.



다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다.



내일 아침 기온 청주 22도, 충주와 증평 20도, 제천은 18도로 출발하겠고요.



아침 출근길에는 안개가 껴 시야가 답답하겠습니다.



한낮 기온은 청주와 충주 31도, 제천과 괴산은 30도가 예상됩니다.



글피인 모레까지 비가 길게 이어지겠고 비가 지난 뒤로는 다시 기온이 오르면서 밤낮없는 무더위가 찾아오겠습니다.



날씨였습니다.



