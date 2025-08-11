뉴스 9 ‘3대 특검’ 수사

[단독] 시계 구매자는 ‘尹 고액 후원자’…로봇개 계약 직전 시계 전달

입력 2025.08.11 (21:11) 수정 2025.08.11 (22:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[단독] 김 여사 인척집 ‘고가 시계’…구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”

[단독] 김 여사 인척집 ‘고가 시계’…구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…영장엔 ‘뇌물혐의’ 적시

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…영장엔 ‘뇌물혐의’ 적시

다음
[앵커]

이 시계를 전한 사업가는 윤석열 전 대통령 취임 직후, 대통령실과 로봇개 경호사업 수의 계약을 체결한 걸로 확인됐습니다.

특검팀은 시계와 계약 사이의 대가성을 의심하고 있습니다.

단독 보도, 공민경 기자가 이어갑니다.

[리포트]

비상계엄 이후부터 운영된 유튜브 방송, 김건희 여사에게 고가 시계를 건넸다고 인정한 사업가 A 씨입니다.

[A 씨/시계 구매자 : "우리 윤 대통령이 매력 있는 게 바보 온달 같은 그런 게 있잖아. 영부인에 대한 사랑이, 그 우리가 느끼잖아."]

20대 대선 당시 윤석열 전 대통령에게 법정 최고액인 천만 원을 후원했고, 김 여사의 초대를 받아 취임식에도 참석했습니다.

이후 A 씨 업체는 2022년 9월 말 대통령실과 3개월간 1,800만 원 규모의 '로봇개 관련 임차' 수의계약을 체결했습니다.

김 여사에게 고가 시계를 전달한 직후 계약이 이뤄진 겁니다.

[A 씨/시계 구매자 : "(9월에 시계를 주신 거예요, 사서?) 예예, 그 날짜는 확실하게 9월 7일이더라고…."]

당시에도 '특혜 논란'이 일었는데, 특검 역시 이 계약의 '대가성 여부'에 주목하고 있습니다.

A 씨는 정당한 계약이었고 오히려 손해만 봤다며, '시계 대리 구매'도 윤 전 대통령이 검찰총장일 때부터 유지한 김 여사와의 친분 때문이었다고 해명했습니다.

또 김 여사 모친이나 오빠와는 전혀 모르는 사이라고 특검에 진술했습니다.

하지만 문제의 시계 상자와 보증서는 김 여사 오빠 장모 자택에서 발견됐습니다.

김 여사는 이 집에서 나온 물품은 자신의 것이 아니란 입장.

하지만 특검은 김 여사가 시계와 목걸이 등을 오빠를 통해 은닉했다고 보고 내일(12일) 열릴 김 여사 구속영장 심사에서 증거인멸 정황을 적극 제시할 계획입니다.

KBS 뉴스 공민경입니다.

촬영기자:서원철 김영환/영상편집:한찬의/화면제공:유튜브 야로TV/그래픽 제작:이호영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [단독] 시계 구매자는 ‘尹 고액 후원자’…로봇개 계약 직전 시계 전달
    • 입력 2025-08-11 21:11:50
    • 수정2025-08-11 22:04:18
    뉴스 9
[앵커]

이 시계를 전한 사업가는 윤석열 전 대통령 취임 직후, 대통령실과 로봇개 경호사업 수의 계약을 체결한 걸로 확인됐습니다.

특검팀은 시계와 계약 사이의 대가성을 의심하고 있습니다.

단독 보도, 공민경 기자가 이어갑니다.

[리포트]

비상계엄 이후부터 운영된 유튜브 방송, 김건희 여사에게 고가 시계를 건넸다고 인정한 사업가 A 씨입니다.

[A 씨/시계 구매자 : "우리 윤 대통령이 매력 있는 게 바보 온달 같은 그런 게 있잖아. 영부인에 대한 사랑이, 그 우리가 느끼잖아."]

20대 대선 당시 윤석열 전 대통령에게 법정 최고액인 천만 원을 후원했고, 김 여사의 초대를 받아 취임식에도 참석했습니다.

이후 A 씨 업체는 2022년 9월 말 대통령실과 3개월간 1,800만 원 규모의 '로봇개 관련 임차' 수의계약을 체결했습니다.

김 여사에게 고가 시계를 전달한 직후 계약이 이뤄진 겁니다.

[A 씨/시계 구매자 : "(9월에 시계를 주신 거예요, 사서?) 예예, 그 날짜는 확실하게 9월 7일이더라고…."]

당시에도 '특혜 논란'이 일었는데, 특검 역시 이 계약의 '대가성 여부'에 주목하고 있습니다.

A 씨는 정당한 계약이었고 오히려 손해만 봤다며, '시계 대리 구매'도 윤 전 대통령이 검찰총장일 때부터 유지한 김 여사와의 친분 때문이었다고 해명했습니다.

또 김 여사 모친이나 오빠와는 전혀 모르는 사이라고 특검에 진술했습니다.

하지만 문제의 시계 상자와 보증서는 김 여사 오빠 장모 자택에서 발견됐습니다.

김 여사는 이 집에서 나온 물품은 자신의 것이 아니란 입장.

하지만 특검은 김 여사가 시계와 목걸이 등을 오빠를 통해 은닉했다고 보고 내일(12일) 열릴 김 여사 구속영장 심사에서 증거인멸 정황을 적극 제시할 계획입니다.

KBS 뉴스 공민경입니다.

촬영기자:서원철 김영환/영상편집:한찬의/화면제공:유튜브 야로TV/그래픽 제작:이호영
공민경
공민경 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
“계엄 후 ‘당사로 오라’ 문자”…조경태·김예지 참고인 조사

“계엄 후 ‘당사로 오라’ 문자”…조경태·김예지 참고인 조사
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…영장엔 ‘뇌물혐의’ 적시

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…영장엔 ‘뇌물혐의’ 적시
[단독] 김 여사 인척집 ‘고가 시계’…구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”

[단독] 김 여사 인척집 ‘고가 시계’…구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”
서부지법 배후 수사, 윤 측 ‘시위대’ 동원 의혹으로 확대?

서부지법 배후 수사, 윤 측 ‘시위대’ 동원 의혹으로 확대?

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

조국 부부·윤미향·조희연·최강욱 ‘광복절 특사’…<br>李 대통령, 2188명 사면 재가

조국 부부·윤미향·조희연·최강욱 ‘광복절 특사’…李 대통령, 2188명 사면 재가
여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “사면권 남용 흑역사”

여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “사면권 남용 흑역사”
[단독]김 여사 인척집 ‘고가시계’ …구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”

[단독]김 여사 인척집 ‘고가시계’ …구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”
“계엄 후 ‘당사로 오라’ 문자”…조경태·김예지 참고인 조사

“계엄 후 ‘당사로 오라’ 문자”…조경태·김예지 참고인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.