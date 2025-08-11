뉴스9(전주)

찬반 열기 격화…행안부, 통합 방식 결정은 언제?

입력 2025.08.11 (21:33) 수정 2025.08.11 (21:37)

[뉴스9 전북 오프닝]

‘차명 거래 의혹’ 국회 이춘석 의원실 압수수색

[앵커]

완주-전주 통합을 두고, 찬반 열기가 갈수록 격화하고 있는데요.

행정안전부가 주민투표 여부 등의 행정 절차에 제 속도를 내지 못하면서 통합 추진 장기화가 우려되고 있습니다.

유진휘 기자입니다.

[리포트]

지난해 6월 민간단체가 통합 찬성 주민 서명부를 완주군에 제출하면서 시작된 완주-전주 통합 절차.

전북도가 대통령 직속 지방시대위원회에 통합 건의서를 내면서 속도를 내는듯 했습니다.

올 상반기 안에 완주-전주 행정구역 통합 여부 방식이 결정될 것으로 전망됐지만, 비상계엄에 따른 조기 대선 영향으로 지연되면서 전북도지사, 전주시장과 완주군수 간 통합 이견에 챁반 단체 간 감정싸움도 격화되고 있습니다.

[우범기/전주시장 : "지금 상당 부분 이미 진행되고 있고 이런 상황에서 또 다른 어떤 걸 논의하는 자체가 또 다른 문제를…."]

[유희태/완주군수 : "(반대가 더 높다면) 구태여 주민투표 하지 말고 여론조사로 행안부에서 결정해 달라…."]

행정안전부마저 몇 개월이 지나도록 통합 추진에 대한 구체적인 계획을 세우지 못하고 있습니다.

현행법상 행안부 장관이 통합 권고 여부와 투표 방식을 결정해야 하는데, 완주 지역의 반대 목소리가 나오는 등 완주군민의 통합 의사를 정확히 확인해야 한다는 이유입니다.

[행정안전부 관계자/음성변조 : "(통합) 권고할지 말지를 판단할 수 있는 객관적인 기준이 필요한데 지역의 의사를 존중하려고 보니깐 완주군과 전북도, 전주시하고 지역의 의사를 확인하자고 하는 수단이 다르다는 거죠."]

한미 정상회담 등 국가적 이슈에 묻혀 대통령실과 부처 간 협의도 쉽지 않은 상황이어서, 앞으로도 통합 추진 과정은 안갯속입니다.

KBS 뉴스 유진휘입니다.

촬영기자:신재복

유진휘
유진휘 기자

