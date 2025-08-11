‘차명 거래 의혹’ 국회 이춘석 의원실 압수수색
입력 2025.08.11 (21:35)
무소속 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사 중인 경찰이, 이 의원의 사무실을 압수수색했습니다.
경찰은 오늘(11) 오전, 국회 의원회관에서 이 의원과 보좌관의 컴퓨터 확보 작업 등을 벌였습니다.
서울경찰청 금융범죄수사대는 25명 규모의 전담수사팀을 꾸린 뒤 최근 고발인 조사를 진행했고, 이 의원의 금융실명법과 이해충돌방지법 혐의 등을 살펴보고 있습니다.
