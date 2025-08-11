‘차명 거래 의혹’ 국회 이춘석 의원실 압수수색

동영상 고정 취소

무소속 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사 중인 경찰이, 이 의원의 사무실을 압수수색했습니다.



경찰은 오늘(11) 오전, 국회 의원회관에서 이 의원과 보좌관의 컴퓨터 확보 작업 등을 벌였습니다.



서울경찰청 금융범죄수사대는 25명 규모의 전담수사팀을 꾸린 뒤 최근 고발인 조사를 진행했고, 이 의원의 금융실명법과 이해충돌방지법 혐의 등을 살펴보고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!