민주당, ‘익산갑’ 지역구 사고 지구당 지정
입력 2025.08.11 (21:36) 수정 2025.08.11 (21:38)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
민주당이 주식 차명 거래 의혹이 불거진 뒤 자진 탈당한 이춘석 의원의 지역구인 '익산 갑'을 사고 지구당으로 지정했습니다.
'익산 갑' 지역위원장 직무대행은 추후 인선 뒤 발표할 예정이라고 밝혔습니다.
또 경찰이 무소속 이춘석 의원실에 대한 압수수색 영장을 집행한 데 대해서는, 이미 자진 탈당한 상태라 민주당의 입장을 추가할 것은 없다고 덧붙였습니다.
'익산 갑' 지역위원장 직무대행은 추후 인선 뒤 발표할 예정이라고 밝혔습니다.
또 경찰이 무소속 이춘석 의원실에 대한 압수수색 영장을 집행한 데 대해서는, 이미 자진 탈당한 상태라 민주당의 입장을 추가할 것은 없다고 덧붙였습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 민주당, ‘익산갑’ 지역구 사고 지구당 지정
-
- 입력 2025-08-11 21:36:27
- 수정2025-08-11 21:38:36
민주당이 주식 차명 거래 의혹이 불거진 뒤 자진 탈당한 이춘석 의원의 지역구인 '익산 갑'을 사고 지구당으로 지정했습니다.
'익산 갑' 지역위원장 직무대행은 추후 인선 뒤 발표할 예정이라고 밝혔습니다.
또 경찰이 무소속 이춘석 의원실에 대한 압수수색 영장을 집행한 데 대해서는, 이미 자진 탈당한 상태라 민주당의 입장을 추가할 것은 없다고 덧붙였습니다.
'익산 갑' 지역위원장 직무대행은 추후 인선 뒤 발표할 예정이라고 밝혔습니다.
또 경찰이 무소속 이춘석 의원실에 대한 압수수색 영장을 집행한 데 대해서는, 이미 자진 탈당한 상태라 민주당의 입장을 추가할 것은 없다고 덧붙였습니다.
-
-
박웅 기자 ism@kbs.co.kr박웅 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.