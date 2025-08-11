민주당, ‘익산갑’ 지역구 사고 지구당 지정

동영상 고정 취소

민주당이 주식 차명 거래 의혹이 불거진 뒤 자진 탈당한 이춘석 의원의 지역구인 '익산 갑'을 사고 지구당으로 지정했습니다.



'익산 갑' 지역위원장 직무대행은 추후 인선 뒤 발표할 예정이라고 밝혔습니다.



또 경찰이 무소속 이춘석 의원실에 대한 압수수색 영장을 집행한 데 대해서는, 이미 자진 탈당한 상태라 민주당의 입장을 추가할 것은 없다고 덧붙였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!