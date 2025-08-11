박우량 전 신안군수, 광복절 특별사면 포함
입력 2025.08.11 (21:38)
광복절 특별사면과 복권 대상에 박우량 전 신안군수도 포함됐습니다.
박 전 군수는 지난 3월 직권남용 등으로 대법원에서 징역 8개월에 집행유예 2년 형량이 확정됐습니다.
이번 사면으로 박 전 군수는 내년 지방선거 출마가 가능해졌습니다.
광복절 특별사면과 복권 대상에 박우량 전 신안군수도 포함됐습니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.