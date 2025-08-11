민주당 호남특위 수석부위원장 내정…이달 중 출범

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

더불어민주당 호남발전특별위원회는 수석부위원장으로 광주 이병훈 전 국회의원, 전남 김성 장흥군수, 전북 이원택 국회의원을 각각 내정했다고 밝혔습니다.



민주당 내에서 호남 발전 전략을 짜고 현안을 해결하는 역할을 할 이번 특위는 광역별로 15명 안팎의 위원을 구성해 이달 중 출범할 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!