민주당 호남특위 수석부위원장 내정…이달 중 출범
입력 2025.08.11 (21:38) 수정 2025.08.11 (21:41)
더불어민주당 호남발전특별위원회는 수석부위원장으로 광주 이병훈 전 국회의원, 전남 김성 장흥군수, 전북 이원택 국회의원을 각각 내정했다고 밝혔습니다.
민주당 내에서 호남 발전 전략을 짜고 현안을 해결하는 역할을 할 이번 특위는 광역별로 15명 안팎의 위원을 구성해 이달 중 출범할 예정입니다.
박지성 기자 jsp@kbs.co.kr
