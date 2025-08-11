최민호 시장, 국회·대통령 집무실 이전 로드맵 마련 요구

동영상 고정 취소

해수부 이전에 대한 반발이 큰 가운데 최민호 세종시장이 국회 세종의사당과 대통령 세종집무실의 건립 규모와 시기, 기능을 담은 구체적인 로드맵 마련을 정부에 요구했습니다.



최 시장은 오늘 세종시청에서 열린 기자회견에서 해수부 부산 이전과 기후에너지부 호남 설치론으로 행정수도 완성에 대한 국민적 우려가 크다며 이같이 밝혔습니다.



이런 가운데 국회사무처는 국회세종의사당 설계공모를 관리할 용역업체를 선정하고 내년 5월까지 공모를 진행해 당선작을 선정할 예정이라고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!