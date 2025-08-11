뉴스9(대구)

2차 공공기관 이전 논의 본격화…대구시, 유치전 시동

입력 2025.08.11 (21:39) 수정 2025.08.11 (21:50)

[뉴스9 대구·경북 오프닝]

[앵커]

최근 정부가 공공기관 2차 이전에 속도를 내고 있습니다.

오는 10월쯤이면 윤곽이 나올 것으로 보이는데, 대구시도 본격적인 유치 준비에 착수했습니다.

정혜미 기자가 보도합니다.

[리포트]

최근 공공기관 2차 이전을 신속히 추진하겠다고 밝힌 새 정부,

[김윤덕/국토교통부 장관/지난달 31일 : "지역 발전의 중요한 촉매가 될 제2차 공공기관 (이전)은 속도감 있게 실행돼야 합니다."]

대구시도 2차 공공기관 이전 준비에 본격적으로 나섰습니다.

먼저, 지역 산업 연계와 미래신산업 등을 고려해 한국데이터산업진흥원, 한국공항공사, 한국환경공단 등 30여 개 기관을 유치 대상으로 정했습니다.

특히 중소기업 금융 지원에 핵심 역할을 하는 기업은행 유치에 주력하고 있습니다.

대구는 전체 사업체의 99.9%가 중소기업에다 종사자 수도 76만 7천여 명으로 전국 광역시 가운데 가장 높은 수준,

[허정/대구시 광역협력담당관 : "대구시 지역 공약을 실현할 수 있는 그런 기관이라고 보면 됩니다. 대구시 지역 발전에 도움이 되는…."]

이전 후보지로는 신서혁신도시 잔여 부지와 수성알파시티, 법원 이전 터 등이 거론되고 있습니다.

대구시는 2023년부터 두 차례 연구 용역을 통해 사전 전략을 마련했고, 이달 안으로 민관 협의체를 구성해 본격적인 유치전에 나설 계획입니다.

[하혜수/경북대 행정학부 교수 : "기존에 가지고 있는 교통, 학군 등 정주 여건과 함께 정책적으로 효과적으로 세세하게 나누어서 준비하는…."]

국토교통부는 오는 10월 말쯤, 연구용역 결과를 토대로 2차 이전 대상 기관과 기본 방향을 발표할 예정입니다.

2차 공공기관 이전이 본격화되면서 전국 지자체간 유치 경쟁도 치열해질 것으로 전망되는 가운데, 대구시가 전략적 대응으로 성과를 낼 수 있을지 주목됩니다.

KBS 뉴스 정혜미입니다.

촬영기자:신상응/그래픽:인푸름

