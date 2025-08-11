김영환 지사 “정책 실명제로 도정 속도”
입력 2025.08.11 (21:40) 수정 2025.08.11 (22:11)
김영환 충청북도지사는 오늘 확대간부회의에서 "남은 민선 8기 임기 동안 주요 사업에 속도를 내고 책임성을 높이기 위해 담당 부서와 공무원의 실명 등을 공개하는 '정책 실명제'를 도입하겠다"고 밝혔습니다.
그러면서 각 실·국에 "올 연말과 내년까지 완성할 사업들을 시기별로 구분해 진행 상황을 수시로 살피는 등 차질 없이 추진해달라"고 강조했습니다.
