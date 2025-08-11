김영환 지사 “정책 실명제로 도정 속도”

동영상 고정 취소

김영환 충청북도지사는 오늘 확대간부회의에서 "남은 민선 8기 임기 동안 주요 사업에 속도를 내고 책임성을 높이기 위해 담당 부서와 공무원의 실명 등을 공개하는 '정책 실명제'를 도입하겠다"고 밝혔습니다.



그러면서 각 실·국에 "올 연말과 내년까지 완성할 사업들을 시기별로 구분해 진행 상황을 수시로 살피는 등 차질 없이 추진해달라"고 강조했습니다.



