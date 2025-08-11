강원생활도민 가입자 12,000명…75% 수도권 주민

동영상 고정 취소

강원도는 '강원생활도민' 가입자가 12,000명을 넘었다고 밝혔습니다.



특히, 가입자의 75%는 서울과 수도권 주민이라고 덧붙였습니다.



생활도민제도는 강원도민이 아닌 다른 지역 주민이 가입하면 도내 관광지와 음식점 등에서 할인 혜택을 주는 제돕니다.



강원도는 올해 5월, 생활도민 제도를 도입했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!