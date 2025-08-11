병사 부모 “병사 진급 체계 손질해야”

동영상 고정 취소

국방부가 병사의 자동 진급을 폐지했다가, 논란이 일자 관련 제도를 전면 재검토하기로 했습니다.



하지만, 병사 부모들은 관련 제도의 폐지를 비롯해 진급 체계 전반에 대한 손질을 촉구하고 나섰습니다.



이청초 기자입니다.



올해 5월, 국방부는 병사 '자동 진급' 폐지를 발표합니다.



전에는 큰 문제가 없으면 일병에서 병장까지 자동으로 진급할 수 있었습니다.



'진급 누락' 기간이 있긴 했지만, 길어야 2개월 이었습니다.



하지만 바뀐 제도에선 이 누락 기한을 없앴습니다.



성과에 따라 계급 차등을 둬 군 역량을 강화하겠다는 취지입니다.



[전하규/국방부 대변인/5월 : "계급에 부합하는 전투 기술, 개인 역량 이건 반드시 갖춰야 됩니다. 그걸 갖춘 병사들에게 합당한 계급을 부여하는 것이라 지극히 정상적이고 합리적인 조치입니다."]



체력과 사격 등 심사에서 계속 떨어지면 15달을 일병으로만 지내야 할 수도 있습니다.



계급 역전으로 인한 사기 저하, 보직에 따른 불이익 등 형평성 지적이 이어졌습니다.



결국, 국방부가 병사의 자동 진급 폐지 발표 한 달여 만인 올해 6월, 해당 정책을 전면 재검토하기로 했습니다.



하지만, 병사 부모들은 관련 정책의 재검토가 아닌 전면 백지화를 요구합니다.



여기에 더해 기존의 진급 방식 역시 천편일률적이라며 완전히 손질해야 한다고 요구합니다.



취사병이나 군 전방 근무 등 특수 보직에 있는 병사의 경우 진급에 불리했다는 겁니다.



[현역병 어머니 : "시험을 못 보니까. 우리 부대에서 시험을 봐야지 진급 시험을 볼 수 있는데, 나는 이미 타 부대에 파견을 나가있으니까 그냥 자연스럽게 포기를 하는 거예요."]



전문가들도 현역병 자원이 부족한 상황에 맞는 진급 체계가 필요하다고 지적합니다.



[최기일/상지대학교 군사학과 교수 : "현역병 입영에 대한 기준을 완화했습니다. 이들에 대해선 예외조항도 없습니다. 따라서 애당초 진급 누락이 불가피한 자원들을 군에서 제대로 관리를 못한다고 한다면."]



국방부는 의견 수렴단계를 거쳐 개선 방안을 내놓을 계획이라고 밝혔습니다.



KBS 뉴스 이청초입니다.



촬영기자:최중호



