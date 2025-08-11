우원식 국회의장, 거제 방문…“조선업·노사문화 지원”
입력 2025.08.11 (21:42) 수정 2025.08.11 (21:49)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
우원식 국회의장이 오늘(11일) 한화오션 거제조선소를 방문해, 조선업의 세계시장 선도와 상생 노사문화 정착에 지원을 약속했습니다.
우 의장은 또, 거제시청을 방문해 변광용 거제시장, 신금자 거제시의회 의장과 민생회복 소비쿠폰 등에 대해 대화를 나눴습니다.
우 의장은 또, 거제시청을 방문해 변광용 거제시장, 신금자 거제시의회 의장과 민생회복 소비쿠폰 등에 대해 대화를 나눴습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 우원식 국회의장, 거제 방문…“조선업·노사문화 지원”
-
- 입력 2025-08-11 21:42:50
- 수정2025-08-11 21:49:01
우원식 국회의장이 오늘(11일) 한화오션 거제조선소를 방문해, 조선업의 세계시장 선도와 상생 노사문화 정착에 지원을 약속했습니다.
우 의장은 또, 거제시청을 방문해 변광용 거제시장, 신금자 거제시의회 의장과 민생회복 소비쿠폰 등에 대해 대화를 나눴습니다.
우 의장은 또, 거제시청을 방문해 변광용 거제시장, 신금자 거제시의회 의장과 민생회복 소비쿠폰 등에 대해 대화를 나눴습니다.
-
-
송현준 기자 song4@kbs.co.kr송현준 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.