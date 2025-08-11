뉴스 9

맛도, 지역도 살린다…‘로코노미’ 가치 따져보니

입력 2025.08.11 (21:43) 수정 2025.08.11 (22:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

북, 한미훈련 반발…“한계선 넘는 도발에 주권적 권리행사”

북, 한미훈련 반발…“한계선 넘는 도발에 주권적 권리행사”
“쌀값 6만 원?” 급격한 상승에 사상 첫 “양곡 대여”

“쌀값 6만 원?” 급격한 상승에 사상 첫 “양곡 대여”

다음
[앵커]

제주 감귤, 보성 녹차 같은 지역 특산물을 활용한 경제 활동을 로컬 이코노미, 합쳐서 로코노미라고 합니다.

여러 기업들이 각 지역의 맛도 살리고 농가도 돕겠다며 로코노미 제품을 출시하고 있는데요.

지역에 실제로 얼마나 도움이 되는 건지, 김채린 기자가 취재했습니다.

[리포트]

넓게 펼쳐진 평야, 농기계와 일꾼들이 바삐 움직입니다.

이달 초 수확이 시작된 익산 고구마.

최근 찾는 사람들이 부쩍 늘었습니다.

[서정중/전북 익산 고구마 재배 농민 : "언제 택배로 받을 수 있냐고. 그런 주문이 많이 옵니다. 귀찮을 정도로 전화가 옵니다, 지금."]

인기의 배경엔, 지난달 출시된 버거가 있습니다.

익산 고구마로 만든 크로켓이 들어가는데 한 달 새 240만 개가 팔렸습니다.

기업이 지역 농산물을 발굴한 로컬 이코노미, '로코노미' 상품입니다.

[김기현/경기도 고양시 : "고구마 특유의 맛하고 치즈 맛도 같이, 고소하게 잘 배어 있고."]

최근 4년 동안 4개 시군과 협업해 지역 농산물을 주재료로 한 버거를 생산했는데, 각 지역에 미친 영향, 예상보다 컸습니다.

한 사회적 가치 측정 전문 기업의 분석 결과, 버거 출시로 4개 시군에서 창출된 사회적 가치는 모두 617억 원.

기업이 투자한 비용의 4.2배 수준입니다.

특히 SNS 언급량 등을 기초로 산출한 지역 인지도 상승 가치는 567억 원으로 나타났습니다.

[김남엽/경남 창녕군 농산물유통팀장 : "메뉴명에 지역명이 직접 포함되면서, 창녕 마늘하고 창녕군 자체가 전국적으로 알려지는 계기가 많이 됐습니다."]

대기업과의 협업을 경험 삼아 판로를 확대하고 새로운 사업을 구상하기도 합니다.

[이은화/사회적 가치 측정 전문기업 공동대표 : "(농산물을) 다른 부가가치가 있는 제품으로 바꿔서 내면 이걸 좀 더 많이, 좋은 가격에 팔 수 있겠다는 인식의 변화 이런 것들이 (지자체에서) 생긴 거 같아요."]

다만 기업이 마케팅 차원에서 한정 판매하는 '로코노미' 상품의 특성상, 지역에선 반짝 효과에 그친다는 지적도 있어 지속 가능성 확보가 남은 과제입니다.

KBS 뉴스 김채린입니다.

촬영기자:권순두 신동곤/영상편집:권혜미/그래픽:김지훈/화면제공:한국맥도날드·CJ프레시웨이

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 맛도, 지역도 살린다…‘로코노미’ 가치 따져보니
    • 입력 2025-08-11 21:43:10
    • 수정2025-08-11 22:03:36
    뉴스 9
[앵커]

제주 감귤, 보성 녹차 같은 지역 특산물을 활용한 경제 활동을 로컬 이코노미, 합쳐서 로코노미라고 합니다.

여러 기업들이 각 지역의 맛도 살리고 농가도 돕겠다며 로코노미 제품을 출시하고 있는데요.

지역에 실제로 얼마나 도움이 되는 건지, 김채린 기자가 취재했습니다.

[리포트]

넓게 펼쳐진 평야, 농기계와 일꾼들이 바삐 움직입니다.

이달 초 수확이 시작된 익산 고구마.

최근 찾는 사람들이 부쩍 늘었습니다.

[서정중/전북 익산 고구마 재배 농민 : "언제 택배로 받을 수 있냐고. 그런 주문이 많이 옵니다. 귀찮을 정도로 전화가 옵니다, 지금."]

인기의 배경엔, 지난달 출시된 버거가 있습니다.

익산 고구마로 만든 크로켓이 들어가는데 한 달 새 240만 개가 팔렸습니다.

기업이 지역 농산물을 발굴한 로컬 이코노미, '로코노미' 상품입니다.

[김기현/경기도 고양시 : "고구마 특유의 맛하고 치즈 맛도 같이, 고소하게 잘 배어 있고."]

최근 4년 동안 4개 시군과 협업해 지역 농산물을 주재료로 한 버거를 생산했는데, 각 지역에 미친 영향, 예상보다 컸습니다.

한 사회적 가치 측정 전문 기업의 분석 결과, 버거 출시로 4개 시군에서 창출된 사회적 가치는 모두 617억 원.

기업이 투자한 비용의 4.2배 수준입니다.

특히 SNS 언급량 등을 기초로 산출한 지역 인지도 상승 가치는 567억 원으로 나타났습니다.

[김남엽/경남 창녕군 농산물유통팀장 : "메뉴명에 지역명이 직접 포함되면서, 창녕 마늘하고 창녕군 자체가 전국적으로 알려지는 계기가 많이 됐습니다."]

대기업과의 협업을 경험 삼아 판로를 확대하고 새로운 사업을 구상하기도 합니다.

[이은화/사회적 가치 측정 전문기업 공동대표 : "(농산물을) 다른 부가가치가 있는 제품으로 바꿔서 내면 이걸 좀 더 많이, 좋은 가격에 팔 수 있겠다는 인식의 변화 이런 것들이 (지자체에서) 생긴 거 같아요."]

다만 기업이 마케팅 차원에서 한정 판매하는 '로코노미' 상품의 특성상, 지역에선 반짝 효과에 그친다는 지적도 있어 지속 가능성 확보가 남은 과제입니다.

KBS 뉴스 김채린입니다.

촬영기자:권순두 신동곤/영상편집:권혜미/그래픽:김지훈/화면제공:한국맥도날드·CJ프레시웨이
김채린
김채린 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

조국 부부·윤미향·조희연·최강욱 ‘광복절 특사’…<br>李 대통령, 2188명 사면 재가

조국 부부·윤미향·조희연·최강욱 ‘광복절 특사’…李 대통령, 2188명 사면 재가
여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “사면권 남용 흑역사”

여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “사면권 남용 흑역사”
[단독]김 여사 인척집 ‘고가시계’ …구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”

[단독]김 여사 인척집 ‘고가시계’ …구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”
“계엄 후 ‘당사로 오라’ 문자”…조경태·김예지 참고인 조사

“계엄 후 ‘당사로 오라’ 문자”…조경태·김예지 참고인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.