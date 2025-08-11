서산·대전서 교통사고 잇따라
입력 2025.08.11 (21:43)
오늘 오전 10시 반쯤 서산시 지곡면의 한 국도에서 승용차가 차선을 바꾸다 옆 차선을 달리던 SUV를 들이 받았습니다.
이 사고로 SUV가 전복되며 마주오던 또 다른 차량과 부딪혀 30대 SUV 운전자 등 3명이 중경상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.
앞서 오전 9시 반쯤에는 대전시 오류동의 한 도로에서 승용차가 앞서가던 SUV와 마주오던 SUV 차량을 잇따라 들이받고 인도로 돌진하는 사고가 났습니다.
이 사고로 40대 승용차 운전자가 경상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
이연경 기자
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.