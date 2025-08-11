“일제 강제동원 현장을 가다”…대구서 광복 80주년 사진전

동영상 고정 취소

[앵커]



광복 80주년을 맞아, 일제강점기 조선인 강제 동원의 역사를 담은 사진전이 대구에서 개막했습니다.



그동안 잘 알려지지 않았던 일본 본토의 강제 동원 현장들도 공개돼 관심을 끌고 있습니다.



권기준 기자가 소개합니다.



[리포트]



최근 갱도가 발견된 야마구치현 조세이 해저 탄광.



지난해 유네스코 세계문화유산에 등재돼 논란을 빚은 니가타현 사도광산.



일제가 우리 동포를 강제로 끌고 가 노역을 시킨 현장들입니다.



지역 사진작가들로 구성된 사진기록연구소가 지난해 일본 전역의 조선인 강제동원 현장 60여 곳을 누벼 담아냈습니다.



[장용근/사진기록연구소장 : "100년 이상 지난 일들이기 때문에 가서 어떤 흔적이나 증거들을 찾을 수 있을까 그런 고민들을 많이 했습니다. 그럼에도 불구하고 이런 장소는 아직까지 남아있고 우리가 반드시 기억해야 할 장소이기 때문에…."]



공개된 작품은 70여 점.



특히 기후현 노다 터널, 효고현 아마루베 철교 등 그동안 국내에 거의 알려지지 않았던 현장들도 카메라에 담았습니다.



일제 강제 동원이 1937년 중일전쟁이 일어나기 훨씬 전인 1901년부터 시작됐고, 고된 노역 끝에 숨진 수많은 조선인이 아직 그곳에 묻혀 있음을 드러냅니다.



[박민우/사진기록연구소 소속 작가 : "사진가로서 하나하나 찾아다니면서 기록으로 남기고 많은 사람들이 아픈 역사이긴 하지만 한 번 더 기억해 줬으면 좋겠다는 생각으로 작업했습니다."]



광복 80주년을 기념해 기획된 이번 전시는 오는 24일까지 계명대 대명캠퍼스 극재미술관에서 무료로 공개됩니다.



KBS 뉴스 권기준입니다.



촬영기자:최동희



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!