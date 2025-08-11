부도 위기 넘긴 여천NCC…석유화학 구조개편 절실

동영상 고정 취소

여수산업단지 에틸렌 생산의 3분의 1을 차지하는 여천 NCC의 경영상황이 심각합니다.



최근에는 일부 공장 가동 중단에 이어 자금 지원이 막히는 것 아니냐는 우려까지 불거졌었는데요.



다행히 대주주의 자금 지원이 결정되며 한숨 돌릴 수 있게 됐지만, 정부 차원의 산업 재편 지원이 시급한 상황입니다.



1999년 한화솔루션과 DL케미칼이 투자해 설립한 여천NCC.



여천NCC는 국내 에틸렌 생산능력 3위이지만, 공급과잉 여파 등으로 2022년부터 3년간 8천2백억 원의 누적 적자를 기록하고 있습니다.



최근 여수 3공장 가동을 중단한 데 이어 원료 구매 대금과 회사채 등 3천억 원 상환 압박을 받았던 상황.



공동 대주주인 DL그룹이 자금 지원을 고심하는 것으로 알려졌지만, 결국 이사회는 2천억 원 규모의 유상증자를 승인했습니다.



부도 위기는 피했지만, 구조적 문제점 개선 요구는 큽니다.



[김종호/전국화학섬유식품산업노동조합 여천NCC지회 지회장 : "영업이익 대비 90%가 넘는 배당률입니다. 이 정도의 배당을 받아 가려면 기본적으로 여천NCC를 운영할 수 있도록 사내 유보금이라든가 기본적 운영 자금은 남겨놓고 가져가는 것이 기본적인 것인데..."]



더 심각한 건, 여천 NCC뿐만 아니라 여수산단의 NCC공장의 경영 부진이 다른 지역보다 더 심각하단 점입니다.



[김지훈/보스턴컨설팅그룹 대표 파트너/지난달 2일/국회미래산업포럼 : "여수 같은 경우에는 정유사도 그렇고 또 일부 납사 크래커 업체도 그렇고 거버넌스 측면에서 단독의 어떤 특정 업체의 의사결정을 할 수 있는 구조가 아닙니다. 따라서 이게 협업이라는 게 쉽게 일어날 수 있는 구조가 안 되고 있습니다."]



중국과 중동 등 해외 시장의 성장세 속에 여수산단 석유화학 기업들의 경영 악화는 더욱 심각해지는 가운데, 오는 13일 국정기획위원회가 내놓을 국정 과제에 석유화학산업 대책이 포함될 지 관심입니다.



