탐나는전 소비쿠폰 ‘음식점 사용’ 비중 가장 커
입력 2025.08.11 (21:45) 수정 2025.08.11 (21:48)
카드형 탐나는전으로 발급된 민생회복 소비쿠폰 274억 원이 사용된 가운데, 음식점에서 가장 많이 쓰인 것으로 나타났습니다.
제주도에 따르면 업종별 사용액 비중은 음식점이 31%를 차지했고, 잡화나 가전제품 등 기타 판매업이 15%, 그밖에 학원, 기타 식료품 순입니다.
아직 1차 소비쿠폰을 신청하지 않은 제주지역 대상자는 3만 6천여 명으로, 신청 기한은 다음달 12일까지입니다.
임연희 기자 yhlim@kbs.co.kr임연희 기자의 기사 모음
